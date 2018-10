Babiš už toho má dost? Řeknu vám na rovinu, jaká je pravda. Myslím, že byste to měli vědět, spustil

Babiš s předstihem avizoval, že se druhého kola senátních voleb nezúčastní. Mluvčí hnutí ANO minulý týden oznámila, že v době, kdy budou otevřené volební místnosti, bude předseda vlády v zahraničí. Za to jej kritizovala celá řada politiků, podle kterých není něco takového v demokratických zemích přípustné.

O víkendu poslal Babiš prozradil, kam vlastně jel. Zveřejnil fotky ze Španělska. „Moje dcera tady studuje a dlouho jsem ji neviděl. Byl to jediný víkend v dohledné době, kdy jsem měl čas, tak jsem ji na chviličku zaletěl navštívit. Zároveň sice bylo 2. kolo voleb do Senátu, ale zástupce našeho hnutí v obvodu, kde bydlím, nekandidoval. Klasicky z toho někteří novináři a opoziční politici udělali aféru,“ postěžoval si.

„To je ta důležitá, dlouho plánovaná cesta. Tak to mohl snad jet kdykoliv. Pěkně trapná výmluva proč nejít volit,“ postěžovali si lidé pod Babišovým příspěvkem.

Ve svém pravidelném týdenním příspěvku na sociálních sítích šéf ANO také přiznal, že s výsledky moc spokojený není. „Sice jsme neobhajovali žádný mandát, ale mohlo to dopadnout určitě líp,“ říká.

Navíc si opět postěžoval na to, jak bylo ANO v Brně odstaveno z magistrátu, přestože volby vyhrálo. „Když vám 54letý zkušený chlap řekne, že takový podraz v životě nezažil, musí to být už fakt něco. Petr Vokřál - primátor města Brna zažil kudlu do zad, která je možná asi jen v politice. Takzvané tradiční demokratické strany se spojily proti našemu vítěznému hnutí. A přidali se k nim i noví a mladí politici, kteří se tradiční manýry naučili víceméně okamžitě,“ postěžoval si na postup nově vznikající koalice ODS, ČSSD, lidovců a Pirátů.

Na vině je podle něj občanská demokracie. „Řeknu vám na rovinu, jaká je pravda. Myslím, že byste to měli vědět, i když je krutá. Tenhle puč upekla přes noc skupinka kmotrů napojených na ODS. Svým rozhodnutím překvapili dokonce i některé svoje straníky. Vždyť byla jasná dohoda, že vytvoříme širokou koalici hnutí ANO, ODS a dalších stran podle jejich výsledků v jednotlivých městských částech,“ tvrdí Babiš.

Tvrdí také, že chyběla hodina do podpisu, když se na kamerách objevili čtyři zástupci poražených stran a řekli, že je všechno jinak. „A začaly klasické politické kecy. Je vidět, že paní Markéta Vaňková, budoucí primátorka za ODS, se teprve lhát na kamery učí. Takže třeba, když řekla, že se nemohla Petrovi Vokřálovi dovolat, tak stačilo dát na Facebook fotku z mobilu, na které je vidět, že to byla naopak ona, která mu nebrala v kritické chvíli telefon,“ připomíná, co se v Brně vlastně stalo.

„A o co teda v Brně jde? Oficiální verze novopečené koalice proti našemu hnutí je “vůle voličů” - což je teda extrémně vtipný, když nejvíc voličů dalo hlas nám. Ve skutečnosti jim jde o to samé, co vždycky. O vliv a o prachy. Dokonce vám to umím vyčíslit,“ píše Babiš, který zmiňuje částku šest miliard. „Za dobu, co byl Petr Vokřál primátor, připravil masivní rozvoj města. Udělal práci, na kterou nikdo před ním neměl představivost, schopnosti ani kuráž. Bavíme se tady o investicích za šest miliard. Všechny projekty jsou připravené a všechny se dokončí během následujícího volebního období,“ uvedl s tím, že jde třeba o novou hokejovou a atletickou halu či koncertní sál a úpravu silnic.

„Jasně, že u toho chtějí všichni být, přestřihnout pásku a nechat se vyfotit, když naše hnutí udělalo veškerou práci. Chtějí sklidit ovoce za něco, co by sami nikdy nedali dohromady. A politickým podnikatelům jde samozřejmě o prachy,“ prská Babiš.

Navíc se zastal i brněnského lídra hnutí ANO Vokřála. „A tradiční strany mají své tradiční metody. Bezelstný člověk je proti nim bezmocný. Nechci Petra Vokřála teď nějak urazit, ale on do toho jednání opravdu bezelstně šel,“ píše Babiš. „Mrzí mě to za všechny Brňáky i za Petra. Bylo mu vidět na očích, že nic takového předtím nezažil a že ho to mrzí profesně i lidsky. Ale vím, že se otřepe a půjde dál,“ tvrdí.“Víme teď už jistě, že se Brno na další čtyři roky vrací ke starým pořádkům. Kmotři tentokrát vyhráli. Ale budou další volby. A lidi nezapomínají,“ hrozí premiér.