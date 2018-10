Slabošství, bezcharakternost, intrikánsví. TOP 09 je sliz a bláto, udeřil známý filmař. A pak se zase rychle omlouval

„Největší zklamání těchto komunálních voleb je pro mě osobně TOP 09. Slabošství, bezcharakternost, intrikánsví, nesolidnost. S Karlem Schwarzenbergem už tuhle partu nikdy nespojujte. Je to opak, sliz a bláto,“ postěžoval si na twitteru Hřebejk, který byl v komunálních volbách zvolen do zastupitelstva pro městskou část Praha 5 za hnutí Starostové a nezávislí.

Na jeho slova velmi ostře zareagovali přední členové TOP 09. „Typicky Zemanovskou formou jste urazil spoustu lidí, kteří vůbec netuší (například já), motiv Vašich urážek. To děláte běžně? Jakým právem? Nechcete se omluvit?“ udeřil na něj předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Hřebejk se s ním ani nehádal. „Omlouvám se,“ zareagoval na jeho slova Hřebejk. „Rádi přijímáme,“ odvětil mu Kalousek.

Jeden z diskutujících na twitetru pak Hřebejkovi poradil, aby se raději dál věnoval svému řemeslu. „Ne ne, mě to hrozně zajímá. Sedět proti někomu, komu fandíte a on vám lže. To je vcelku poučné,“ poznamenal Hřebejk.

Někteří přiznali, že jeho slova prostě nechápou. „Ale já jsem to vysvětlil, proč jsem to - trochu (ale jen trochu) přehnaně napsal. Byl bych rád viděl v TOP přímější osobnosti, než vidím.. Chci je třeba povzbudit, aby tam byly víc vidět. S oportunistama se ta sympatická strana vypaří,“ varuje režisér.

Ohradil se i další známý zástupce TOP 09. „Vážený pane Hřebejku, myslím, že neoprávněně útočíte hrubým způsobem na topku. TOP09 je stále živoucí a dobra politická sila se spoustou demokraticky smýšlejících a konajících lidi. Mám výhrady proti novému vedení topky, ale nemůžu se TOP09 nezastat, byla a je části mého života,“ vzkázal režisérovi europoslanec Jaromír Štětina.

I jemu se Hřebejk pokusil svou výtku více vysvětlit. „Ale já provokuju právě proto, aby hodnotová a srozumitelná Topka (přitažlivá a úspěšná) nezašla pod tou oportunisticko- pragmatickou (a tím neúspěšnou). Vy to umíte pojmenovat zdvořile, ale jistě víte, co mám na mysli. Tímto drážděním (omluvil jsem se) chci provokovat k čitelnosti,“ dodal.