Koalice v Praze? Piráti, PS a Spojené síly ukončili první kolo jednání, ODS je ze hry

— Autor: ČTK

Piráti, Praha Sobě (PS) a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) ukončili první kolo vyjednávání o koalici. Programové prohlášení koalice bude hotovo do konce tohoto týdne. Personáliemi se strany zatím nezabývaly a budou je řešit příští týden. Novinářům to dnes řekli lídři všech tří uskupení. Strany se již shodly na rozvoji digitalizace města, investicích do infrastruktury a školství nebo na vzniku pozice protikorupčního ombudsmana. Liší se v názorech například v oblasti kultury či bydlení. S ODS ani ANO strany jednat nebudou.