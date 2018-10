Nový hráč na české politické scéně. Telička zakládá vlastní subjekt

Tvrdí, že nechce mlžit. Přesto je Pavel Telička, evropský poslanec a místopředseda Evropského parlamentu, nadmíru opatrný. Nový politický subjekt, s nímž by šel do evropských voleb na jaře příštího roku, by podle jeho slov mohl vzniknout během „několika týdnů“. „Není to ale zcela v mých rukou,“ tvrdí. Rychle ale vzápětí dodává, že se i on účastní i „vážných jednání“, která by k jeho založení mohla vést. Informoval o tom dnes novináře na tiskové konferenci ve své pražské kanceláři na Floře.