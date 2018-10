Útok na Bakalu: Zeman se zase neudržel, mluvil sprostě v živém vysílání rozhlasu

Moderátor Jan Pokorný se posluchačům za prezidentův vulgarismus omluvil, Zeman jej pak zopakoval. Moderátorův postoj označil za "pubertální odpor" vůči termínu, který sám považuje za adekvátní.

Zeman uvedl, že za výstižné pojítko tří současníků z oceněných, které jmenoval, považuje jejich boj proti "ekonomickým zmrdům". Bývalá šéfka ERÚ Vitásková podle něj bojuje proti tzv. solárním baronům, finančník Krúpa proti podnikateli Zdeňku Bakalovi a bývalá poslankyně Lorencová proti lidem spojeným s lehkými topnými oleji.

"Vulgarismy do vysílání Českého rozhlasu nepatří, mrzí nás to, že v médiu veřejné služby zazněly," řekl ČTK mluvčí rozhlasu Jiří Hošna. Český rozhlas to považuje za uzavřenou záležitost, rozhovory se Zemanem chce nadále připravovat. "Je to prezident České republiky, nejvyšší ústavní činitel a posluchači mají právo znát jeho názor," řekl.

Dvacet minut Radiožurnálu s Milošem Zemanem (15. 10. 2018) (28:20) | zdroj: YouTube



V roce 2014 vyřkl Zeman vulgární slova v přímém přenosu Českého rozhlasu v souvislosti s názvem ruské skupiny Pussy Riot. Český rozhlas se poté rozhodl Hovory z Lán předtáčet, na což Zeman tehdy odmítl přistoupit.

Řád bílého lva se letos Zeman chystá udělit někdejšímu československému premiérovi Antonínu Švehlovi. Už dříve prezident prozradil, že státní vyznamenání udělí při 100. výročí vzniku Československa také zpěváku Michalu Davidovi či učitelce mateřské školy z Jívové na Olomoucku Darině Nešporové za záchranu života předškoláků při loňské dopravní nehodě na Olomoucku.

Některým z řádů či medailí vyznamená Zeman také trojici českých vojáků, kteří padli na začátku srpna při sebevražedném útoku v Afghánistánu. Vyznamenání od něj dostane i dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především na slavnostním večeru 28. října na Pražském hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli.