Krnáčová EXKLUZIVNĚ pro EZ: Prahu předávám ve skvělé kondici. Nevěřte všemu, co se píše v novinách

Když jste přišla první den na pražskou radnici, co vás nejvíce překvapilo?

Asi hlavně to, že nám tu nezůstaly rozdělané v podstatě žádné projekty, šuplíky byly prázdné. Úřad byl v rozkladu, chybělo dvanáct ředitelských pozic a okamžitě bylo nutné řešit několik krizových věcí -Blankou počínaje, Opencard konče.

Mluvila jste často velmi kriticky o lidech, kteří ovlivňoval běh předchozího vládnutí v Praze. S jakými pocity odcházíte dnes? Podařilo se vám je eradikovat?

Já myslím, že ano. Praha je ale samozřejmě hodně specifická, je centrem jak společenského, byznysového, tak samozřejmě i politického života a to znamená, že vždy se tu budou pohybovat lidé, kteří budou chtít rozšiřovat svůj vliv. Je pak na vedení města, jestli zůstane vůči takovým lidem imunní a já mám pocit, že mě se to povedlo. Ze svých morálních zásad a celkového osobnostního nastavení, jsem neslevila ani o píď.

Mimochodem, člověk se musí někdy pochválit, jaký je váš největší úspěch?

Bezesporu moje tři dospělé děti, na které jsem pyšná, vše ostatní je druhořadé. Pokud se ale ptáte na funkci primátorky, tak určitě to, že jsem udělala vše, co jsem slíbila. Mohu se s čistým svědomím podívat komukoliv do očí. Vyřešili jsme nevýhodné smlouvy, spustili levnou Lítačku, kterou stále rozvíjíme. Do městských částí jsme investovali nejvíc peněz v historii. Dokonce i ten mobilní signál v metru už začíná svítit.

Rozhodnutí neucházet se opět o mandát souvisí s neshodami s premiérem Andrejem Babišem, či jde snad o nějaké nezveřejnitelné důvody?

Proč? Nevím o tom, že bych měla s panem premiérem nějaké neshody. Já ty důvody přeci zveřejnila a jsou poměrně jasné. Média sice spekulovala o lecčem, ale opravdu se jednalo pouze o mé rozhodnutí.

Koho byste si nejraději představila na radnici po volbách?

Důležité je, aby to byla silná koalice, která to město bude chtít rozvíjet a ne ho jen konzervovat. Z toho mám totiž trochu obavy. To nejhorší, co by se mohlo stát je, že se začnou přehodnocovat plány na městský okruh, metro D a další klíčové stavby.

Co Praze jako hlavnímu městu nejvíce chybí? Lidé? Kvalitní doprava? Parky?

Dobudovaná základní infrastruktura, kvůli tomu se může město rozvíjet jen velmi omezeně. Oba okruhy, spojení na letiště, metro D, to všechno už mělo být hotovo desítky let, ale nikoho to příliš nepálilo. Pak to je samozřejmě rozhýbání bytové výstavby, to je také komplexnější problém.

Nedostatek parků Prahu trápit nemusí, jsme naopak jedním z nejzelenějších měst. Ta zeleň se ale musí udržovat a vhodně o ní pečovat, jako třeba ve Stromovce, která se za poslední roky neskutečně proměnila.

Proslýchá se, že svou politickou zkušenost hodláte zúročit v diplomacii. Těšíte se do Berlína?

Já se ale do Berlína nechystám, nesmíte věřit všemu, co se píše v novinách. Novináři mě už posílali do Berlína, Izraele, na Slovensko nebo třeba na pražské Výstaviště. Já nad tím ale vůbec nepřemýšlím. Chci si dát dlouhou dovolenou a pak se uvidí.

Co byste ráda vzkázala Pražanům před tím, než za sebou zavřete dveře své kanceláře?

Že jsem ráda, že jsem pro ně mohla pracovat. Prahu předáváme ve skvělé kondici, snížili jsme zadlužení o jednu třetinu na 20 miliard. Díky tomu se nám zvýšil rating a to znamená, že si město bude v budoucnu půjčovat za výrazně lepších podmínek. Hlavně ale předáváme spoustu rozpracovaných projektů, které příští vedení města bude moci dotáhnout.

Začne se stavět Radlická radiála, metro D, dokončí se rekonstrukce Václaváku, revitalizace náplavek nebo třeba Šlechtovy restaurace. Zároveň se konečně zrekonstruuje vyhořelé křídlo Průmyslového paláce a postaví se trvalé sídlo pro Slovanskou epopej. To nejsou žádné přísliby, to všechno jsme schválili a připravili k realizaci.