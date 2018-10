Demence, vulgarity, ostuda. Nezaslouží si být prezidentem. Stydíme se. Po Zemanových slovech se strhlo peklo

Reakce na Zemanova slova jsou převážně kritické. „Prezident, který vyznamenává v den 100. výročí vzniku Československa anti-zm*dy, si nezaslouží být prezidentem. Opravdu jsem Zemanem znechucen,“ řekl serveru EuroZprávy.cz lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Některé věci už se mi snad ani komentovat nechce. Jediné, co je na situaci snad politicky zajímavé, je ukázat, že účelové změny se vždy vymstí. Zásadní chybou bylo, že Senát před lety schválil účelovou přímou volbu prezidenta. Snad si z toho dnešní senátoři vezmou poučení,“ reagoval na Zemanova slova pro EuroZprávy.cz poslanec ODS Marek Benda.

„Je to celé smutné. Přiléhavě kritický komentář by pana prezident jen potěšil. Čeká na to, jak se nad ním budou všichni pohoršovat. Nechci mu působit tuto škodolibou radost,“ poznamenal pro EuroZprávy.cz poslanec ODS Martin Kupka.

„Nepřekvapil mě, je to ostuda,“ uvedla pro EuroZprávy.cz poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová.

„Vulgarity prezidenta už jsou bohužel rys výkonu jeho funkce. Snižuje to politickou kulturu. Zanadávat si na senát poté, co v něm posílili jeho kritici, působí malicherně. O to víc, že na existenci senátu to má nulový vliv,“ reagoval na dotaz serveru EuroZprávy.cz poslanec KSČM Jiří Dolejš. „Dvoukomorové parlamenty jsou běžné a ať se to líbí nebo ne, u nás je to tak v ústavě. Tyhle prvky jeho projevu mám za zbytečně polarizující provokace, kterými zatěžuje zbytek svého působení v politice. Státní vyznamenání jsou jeho věc,“ dodal Dolejš.

„Z dříve inteligentního a schopného politika dnes zbyly jen ku*dy a zm*di. A takhle si ho i spousta lidí zapamatuje.. Nemám z toho radost,“ posteskl si předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Ekonomické aktivity Zdeňka Bakaly v České republice, zejména ve vztahu k OKD, je třeba kritizovat. Nazývat ho ale ekonomickým zm*dem je z úst prezidenta republiky naprosto nevhodné a ostudné," dodal.

Podobně to vidí i jeho spolustraníci. „Co máme na Hradě za člověka, to víme dlouho. Svou vulgaritu dává na “odiv” často. Ptejme se ale také, čemu jeho vulgarity slouží a odpověď můžeme nalézt v cestě Předsedy Poslanecké Sněmovny Vondráčka v Rusku, vyšetřování kauzy Skripal apod.,“ reagovala na Zemanův výstup místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

„Zeman rád vytváří mlhu, dělá to stále stejně – řekne nějaké kontroverzní zásadní věci a přidá k tomu vulgaritu, na níž se pak soustředí pozornost víc než na samotné zásadní prohlášení. Stejný případ to byl i včera. Vyznamenání devalvoval už dříve, tento rok v tom pokračuje a vybírá řadu osobností, které jsou mírně řečeno kontroverzní, např. paní Vitásková a Lorencová. Rušení senátu by vyhovovalo těm, kterým demokracie překáží a rádi by ji postupně demontovali a uzurpovali si co největší moc, což je u nás zejména Andrej Babiš. Zeman mu tím jde na ruku. Místo toho bychom se měli soustředit na občanské vzdělávání, aby lidé vnímali funkce Senátu, aby lépe rozuměli fungování zákonodárné moci a tím pádem se více podíleli na volbách,“ dodala pro EuroZprávy.cz Adamová.

„A já pořád, od koho to ty malé děti ve škole mají, když takhle mluví prezident, na jehož fotku se musí po celou dobu vyučování dívat. Tohle už nepotřebuje další komentář,“ doplnil své kolegy místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Ve stejném duchu zareagoval také šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Vulgarity nemá cenu komentovat. Zeman je vulgární, i když sprostá slova nepoužije. Zaujal mě ale seznam vyznamenaných ke 100. výročí 28. října : Vitásková, Krúpa, Lorencová... Ještě tady někomu vadí Michal David?“ ptá se.

Ke kritice Zemana se přidali i další zástupci opozičních stran. Možná nás to už nepřekvapí, ale zvyknout si na to nesmíme,“ upozornil na sociálních sítích předseda ODS Petr Fiala.

„Už po Hovorech z Lán v roce 2014 jsem jako učitel a táta dětí hlasitě protestoval. Pane prezidente, kdy klesneme na úplné dno politické kultury? Jste hlava státu, už si to uvědomte! Jinak to snad ani nestojí za komentář. Je mi trapně a stydím se. ČR2018,“ uvedl lidovecký poslanec Marek Výborný.

Další navrhují Zemanovy vulgarity „krotit“. „Čeká nás projednávání st. rozpočtu na příští rok, jehož součástí je mj. kapitola "Kancelář prezidenta republiky". Kdybych počínaje dneškem za každou prezidentovu vulgaritu navrhla zeštíhlení této kapitoly třeba o 10 mil. Kč, mohl by mi to mít někdo za zlé?“ navrhuje poslankyně STAN Věra Kovářová.

Opravdu není pro vyznamenání z rukou prezidenta v den výročí sta let československé státnosti lepší kandidát - Slovák, nežli pan Krúpa? A sakra, no jo, radši nebudu napovídat... — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 15. října 2018

„Četl jsem o projevech demence. Jsou různé. U mužů je to prý často chlípnost a vulgarita. Taková ta slina v koutku úst starých pánů, zvláštní jiskra v oku, sprosté slovo a pobavený úsměv na rtu... no jo... tak jiné téma... Prý dnes mluvil prezident?!“ komentoval včerejší rozhovor poslanec a první místopředseda STAN Vít Rakušan.

„Jsme asi jediná země v historii, kde jsou prezidentovy proslovy mládeži nepřístupné,“ posteskl si europoslanec Petr Ježek. „Prezident dělá titulky a kouřovou clonu předsedovi Sněmovny provádějícímu cosi v Moskvě. A pak že nemáme jednotnou zahraniční politiku...“ dodal.

A kousavý komentář přidal i jeho kolega Pavel Telička. „Ano, měli jsme pravdu, prezident pokračuje ve volném pádu,“ uvedl europoslanec.

Senátora Václava Hampla zase zaujala Zemanova slova o zrušení Senátu. „V logice MZ bychom jako parlamentní republika také nemuseli potřebovat funkci prezidenta, resp. jeho nesmírně rozsáhlou a nákladnou kancelář. Jsou politici, kteří zůstanou politiky, ale nikdy se nestanou státníky,“ poznamenal.

Senátor Václav Hampl šíří dezinformaci. Prezident republiky má prý “nesmírně rozsáhlou a nákladnou kancelář”.



Takže fakta. Plánovaný rozpočet na rok 2018:



1) Kancelář prezidenta republiky - 117 milionů Kč.

2) Senát - 589 milionů Kč (z toho na platy senátorů 93 milionů Kč) — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 16. října 2018

„Cílem prvního volebního období prezidentů je zpravidla - období druhé. To mu vyšlo. Cílem druhého pěkná stať o dotyčném v čítance. Tak to opravdu nevyjde,“ rýpnul si někdejší premiér a Zemanův soupeř z prezidentské volby Mirek Topolánek.

„Jsem v zahraničí, takže jsem vystoupení neslyšel a ani jsem nesledoval mediální výstupy,“ reagoval na dotaz serveru EuroZprávy.cz předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Rozhovor se Zemanem neslyšel ani předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Chápu-li to dobře, ani jsem o nic nepřišel. Co si lidé zvolili, to mají,“ řekl serveru EuroZprávy.cz.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček v reakci na tuto kritiku zveřejnil citát z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka. „Lidé, kteří se pozastavují nad silným výrazem, jsou zbabělci, neboť skutečný život je překvapuje a tací slabí lidé jsou právě těmi největšími poškozovači kultury i charakteru. Jaroslav Hašek,“ napsal na twitteru.