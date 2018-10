Jednání v Praze provází osobní útoky: Čižinský se pustil do ODS a Alexandry Udženije. A ta si to nenechala líbit

Chutě na slané bychom měli držet na uzdě. Jak to udělat?

V letošních volbách do zastupitelstva města Prahy vyhrála ODS. Podle aktuální situace to však vypadá, že ODS přesto zůstane v opozici. Koalici by spolu pravděpodobně mohly utvořit Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu. Vypjatá koaliční vyjednávání se neobešla bez vzájemných výpadů a osočování.

Jan Čižinský, který byl čtyři roky členem pražské vládnoucí Trojkoalice coby člen KDU-ČSL, v médiích napadl ODS i samotnou osobu Alexandry Udženije. Jan Čižinský považuje ODS za stranu spojenou s korupcí. Často zmiňuje napojení některých členů ODS na kontroverzní osobu Romana Janouška a neméně kontroverzního Tomáše Hrdličku.

Dle Čižinského je na Janouška napojená také místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija nebo bývalý místostarosta Prahy 7 Tomáš Kaštanovský.

V reakci na to zveřejnila Udženija následující prohlášení. „Nemám ve zvyku reagovat na osobní výpady politických konkurentů ODS. To, co však v posledních dnech předvádí v médiích Jan Čižinský, mě k tomu bohužel nutí. Jeho výpady proti ODS a proti mně osobně jsou nedůstojné dospělého muže a podlé.

Praha po letech chaosu v režii koalice ANO, ČSSD, KDU-ČSL (mateřská strana pana Čižinského), STAN a Strany zelených potřebuje efektivní vládu, ne osobní výpady. Politici mají řešit problémy občanů, ne se neustále osobně napadat. Mlčet k lživým výpadům pana Čižinského už ale nebudu.

Pan Čižinský se stále nevyrovnal s tím, že volby v Praze vyhrála ODS a lečí si své mindráky tím, že útočí na mě osobně i na celou ODS. Svými útoky chce zřejmě zakrýt i fakt, že on sám je plně zodpovědný za to, do jakého stavu se Praha pod vedením Adriany Krnáčové a spol. dostala.

Pan Čižinský dělá jako by tady 4 roky nebyl a média o tom taktně mlčí. Pravda je ale taková, že ne já, ne ODS, ale pan Čižinský byl koaliční zastupitel a spojenec hnutí ANO a primátorky Krnáčové. A byl to právě jeho hlas a hlas jeho místostarosty Mirovského (SZ), kteří drželi tuto neakceschopnou koalici 4 roky u vlády. Byl to i on, kdo aktivně blokoval rozvoj Prahy.

Je proto i jeho vinou, v jakém chaosu se Praha po čtyřech letech ocitla. Tuto zodpovědnost ze sebe nesmyje tím, že bude sebevíce křičet do médií a vymezovat se proti ODS. Přitom toto vymezování má jediný cíl, aby pan Čižinský byl součástí nové magistrátní koalice a postavil to na jednoduché zkratce: se mnou jste čistý, proti mně jste korupčníci.

Co se týče jeho invektiv směrem k ODS a mé osobě: Kategoricky odmítám jeho lživá nařčení a záměrné manipulace. Vyzývám pana Čižinského, aby předložil důkazy o tom, že politická rozhodnutí ODS či moje jsou ovlivňována někým jiným. Jsou to hloupá a lživá vyjádření.

Už dříve se mě pokusili někteří čelní politici z jiných stran takto nálepkovat, a nakonec se mi každý osobně omluvil. Názory ODS a názory mé jsou autentické a odráží se v našich hodnotách, programu a politické práci, ať už u nás na Praze 2, kde lidé oceňují práci ODS prakticky nepřetržitě od roku 1994, ale také na Magistrátu hl. města Prahy, kde jsme my, lidé kolem pana docenta Svobody, zavedli od roku 2010 změny a protikorupční opatření, kvůli nimž se někteří lidé pokusili pana docenta Svobodu a spol. kriminalizovat."

Naštěstí snad neúspěšně. Pokud je pan Čižinský opravdový chlap, očekávám, že se za své lži omluví,“ ukončuje Udženija.