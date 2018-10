Výsledky senátních voleb byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, lze je napadnout u NSS

Chutě na slané bychom měli držet na uzdě. Jak to udělat?

Ve věku 65 let zemřel miliardář a filantrop Paul Allen, spoluzakladatel Microsoftu

Senátní volby letos vyhrála ODS. Ve finále získala deset senátorů, STAN čtyři, nezávislí kandidáti tři včetně diplomata a dalšího bývalého prezidentského kandidáta Pavla Fischera.

Už v prvním volebním kole letošní obměny třetiny senátorů byli do horní komory zvoleni nově někdejší prezidentský kandidát a bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš (za STAN), opětovně pak zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Zbývajících osm z 27 křesel po jednom obsadili uchazeči za ANO, ČSSD, Piráty, KDU-ČSL, TOP 09, hnutí Ostravak a Senátor 21 a další z prezidentských adeptů Marek Hilšer v čele svého hnutí.

Stížnost na senátní volby je možné podat do pátku 26. října. Výsledky by mohly být zpochybněny kvůli prohození hlasovacích obálek ve Slatinkách na Prostějovsku při komunálních a prvním kole senátních voleb. V obci kvůli tomu bylo z platných jen 220 z 245 odevzdaných hlasů pro kandidáty na senátory. Vítězka voleb Jitka Chalánková (nezávislá) do finále proti dosavadní senátorce Boženě Sekaninové (ČSSD) postoupila jen s náskokem pěti hlasů na třetí Irenu Blažkovou (ANO).