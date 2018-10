Vulgární ubožák z Hradu, naštval se šéf Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ovčáček s ním udělal krátký proces

Někteří kvůli Zemanovým vulgaritám v přímém přenosu připomněli nedávnou kauzu údajného porna na stanici Český rozhlas Vltava. Členové Rady Českého rozhlasu kvůli ní v srpnu doporučili vedení Českého rozhlasu, aby se vysílání v době od 6 do 22 hodin vyvarovalo vulgarit.

Podle ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka by napříště Rozhlas neměl rozhovor s prezidentem Zemanem vysílat v hlavní vysílací době. „No to je řešení - toho vulgárního ubožáka z Hradu vysílat ve 2 v noci, aby to děti neslyšely. A bojkotovat vyznamenání, která jsou od něj jen pro ostudu a mají nulovou hodnotu,“ ostře se pustil do hlavy státu Rozumek.

A je to komplet. Po TOP 09 se na obranu Bakaly a spol. ozvala i tato osoba, která neúnavně vnucuje České republice migranty a u toho “poblinkává” po Visegrádské čtyřce. https://t.co/RI1qyYVDch — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 15. října 2018

Jeho slova nenechala chladným Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka. „A je to komplet. Po TOP 09 se na obranu Bakaly a spol. ozvala i tato osoba, která neúnavně vnucuje České republice migranty a u toho “poblinkává” po Visegrádské čtyřce,“ vrátil Rozumkovi úder na sociálních sítích.

Ovčáček kritizoval i ty, kteří Zemana za jeho slova odsoudili. „Ale, ale. To se nám to vyrojilo mravokárných obhájců Viktora Koženého a Zdeňka Bakaly! Odkud jsou? TOP 09, STAN a ODS. Vlastně to ani nepřekvapuje, že?“ napsal na sociálních sítích.