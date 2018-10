Babiš vyčinil Zemanovi za vulgarity, přišla reakce od Bakaly

Aktualizováno 15:45 — Autor: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) chápe, že prezidenta Miloše Zemana napadají v souvislosti s Viktorem Koženým či Zdeňkem Bakalou různá slova, pondělní vulgární vyjádření hlavy státu na jejich adresu však není na veřejnosti vhodné. Babiš to řekl dnes poté, co uvedl do úřadu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Bakala dnes v prohlášení uvedl, že je obtížné adekvátními slovy vyjádřit, jak nebezpečně Zeman svými výrazy snižuje úřad prezidenta. Zemanova slova z živě vysílaného rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál už dříve kritizovali někteří politici