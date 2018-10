Jan Horník pro EZ: Předseda Senátu by měl zastoupit občany, kteří nejsou spokojeni se Zemanem a menšinovou vládou s komunisty

Senátní klub STAN se schází dnes večer, ještě ve starém složení, aby probral možná jména. Mezi horkými adepty, o nichž se v kuloárech diskutuje, jsou dva senátoři z klubu: Jiří Růžička a Václav Linhart. Vyloučen není ani adept třetí: Václava Hampl, nezávislý senátor v Klubu KDU-ČSL.

Jaký je stav ustavování klubu? Už jste všichni?

Základní sestava je dána a uvidíme, zdali si nás některý ze zatím nezařazených senátorů vybere, aby do našeho klubu STAN vstoupil. Bilaterální jednání průběžně probíhají.

Máte ambici delegovat svého kandidáta do čela senátu?

Máme.

Chcete to být vy?

Ne.

Jaké jsou vlastně vaše představy o této funkci?

Měl by to být senátor, který požívá dostatečný respekt a důvěru ostatních senátorů. Měla by to být osoba, která bude schopna, jako druhý nejvyšší ústavní činitel zastoupit tu část voličů, která je nespokojena s politikou prezidenta republiky a současné menšinové vlády s podporou komunistů.

Občas to vypadá senát jako klub gentlemanů. Myslíte, že je na pořadu dne nějaká jeho reforma?

Je pravda, že Senát je spojen u občanů s jakousi noblesou a je to taky tak dobře. Senát jako důležitá ústavní instituce by měl vykazovat dostatečné konzervativní prvky, ale přitom bude zapotřebí změnit jeho obraz navenek. A i uvnitř Kanceláře senátu by mělo dojít k modernějším metodám práce a prezentace Senátu.

Nepřemýšleli jste o tom, že byste rozhodovali třeba o rozpočtu?

Ne.

Senátor a místopředseda STAN Jan Horník (*1954) působí v senátu Parlamentu České republiky čtrnáct let. Ještě o čtyři roky déle je zastupitelem za za karlovarský kraj a od roku 1990 až dosud je starostou Božího Daru.

Vystudoval vysokou školu zemědělskou se specializací na meliorace. Pracoval jako projektant závlah a odvodnění, vypracoval se na ředitele pobočky JZD Chýně, posléze měl na starosti majetek Tělovýchovné jednoty Jáchymov jako vedoucí lyžařského areálu. Podniká v ubytovacích službách.

Svou politickou příslušnost spojoval od roku 1992 s Občanskou demokratickou aliancí (ODA), v letech 2004 až 2009 byl nestraníkem. Od ledna 2009 vstoupil do hnutí Starostové a nezávislí (STAN), jehož je od března 2017 místopředsedou.