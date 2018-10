Zeman jmenoval 41 soudců. Doufá, že skoncují s obludnou pomalostí justice

Strašně se stydím, ohrožuje republiku. Vondráček se vydal na cestu do Ruska, pořádně to schytal

Do působnosti pražského městského soudu - v drtivé většině k soudům obvodním - by mělo přibýt 12 posil. Pod středočeský krajský soud jde osm nováčků, po pěti kandidátech zamíří pod Krajské soudy v Plzni, Ústí nad Labem a v Ostravě. Po dvou soudcích mají získat soudy v působnosti českobudějovického a královéhradeckého krajského soudu. Do obvodu Krajského soudu v Brně přibude jeden kandidát.

Pospíšil působil u Ústavního soudu postupně jako asistent místopředsedkyně, vedoucí analytického odboru a od roku 2013 jako generální sekretář. Je členem Legislativní rady vlády a vyučuje ústavní, evropské a mezinárodní právo. K Nejvyššímu správnímu soudu jej vybral dnes už bývalý šéf instituce Josef Baxa.

Prezident Zeman letos jmenoval v červenci 40 soudců a na konci ledna 25 soudců.

Zeman dnes řekl, že občas novým soudcům vyčítá nástupní plat nebo je vyzývá, aby nebrali úplatky. Dnes opět upozornil na přílišnou délku soudních řízení. "Jste mladí, jste zdraví, jste krásní a já od vás očekávám, že váš razantní vstup do soudního systému alespoň částečně přispěje k urychlení soudního řízení," řekl Zeman. Dodal, že soudit mají rychle, ale nikoli na úkor kvality. "Aby se mohlo říkat, že právě vaše generace překonala onu obludnou pomalost českého soudního systému," poznamenal.

V souvislosti s pomalými soudy zmínil kauzu H-System, ve které Nejvyšší soud rozhodl o vystěhování osmi domů v Horoměřicích u Prahy, ve kterých bydlí a které si dostavěli členové družstva Svatopluk. Poznamenal, že dnes na Hradě přijal soudce Ústavního soudu Jana Musila. "Vyjádřil nepochopení nad tímto sociálně necitlivým rozsudkem Nejvyššího soudu," řekl Zeman o schůzce. Prezident doufá v to, že Ústavní soud "věren své pověsti" vyhoví ústavní stížnosti na rozsudek Nejvyššího soudu v této kauze.

Zeman zároveň řekl, že ho zaujalo, že správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josef Monsport je bývalý komunistický prokurátor a v minulosti mimo jiné stíhal Jazzovou sekci. "Říkám to těm, kdo vidí komunisty za každým rohem, ale tohohle si nevšimli. Možná, že sociálně necitlivý přístup je dán právě touto minulostí," podotkl.