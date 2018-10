Drahoš, Fischer ani Hilšer zatím nemají v Senátu vybranou frakci

— Autor: ČTK

Senátorské kluby se dnes nerozrostly o další případné členy. Letošní prezidentští kandidáti v řadách senátorů se stále rozmýšlejí, do kterého klubu vstoupí. Jasněji by mělo být ve čtvrtek. Vyplynulo to z vyjádření předsedů nejsilnějších senátorských frakcí. Změna od pondělka nastala pouze u klubu Starostů, jejichž kandidátem do vedení horní komory by mohl být nově také starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček. ČTK to řekl předseda frakce Jan Horník.