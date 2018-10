Klaus mladší je nácek, Okamuru volí jen hlupáci. Z Pavla Novotného je starosta, hned začal účtovat s politiky

Pojištění nemovitosti a domácnosti: Víte, jaká rizika kryjí, a na co se naopak nevztahují?

Pavel Novotný, syn herce Petra Novotného a kontroverzní bulvární redaktor, se s největší pravděpodobností stane starostou městské části Prahy Řeporyje. Koaliční smlouvu podepsal se zástupci strany Zelených a Pirátů.

V rozhovoru se vyjádřil, že jej voliči Řeporyjí volili, jelikož jsou velmi moudří. Podle Novotného se jeho voliči dokáží přenést i přes jeho skandální minulost a kontroverzní vystupování, především protože ho znají i z jiné stránky. Znají ho jako dlouholetého člena zastupitelstva a osobu, která je schopna, byť někdy na hraně, jednat vždy v zájmu Řeporyjí.

Sám Novotný kdysi řekl: „Cíleně jsem si vybudoval pověst naprostého kreténa.“ V rozhovoru však dodal, že řeporyjští ho znají jako inteligentního a přemýšlivého chlapce. Novotný mluvil také o tom, že svou novou funkci bude brát se vší vážností.

V tomto kontextu zmiňoval, že přestane psát bulvární články, přestane ukazovat svůj holý zadek a nebude porušovat zákaz řízení, který mu byl soudem nařízen. Řekl, že by chtěl být vzorem mladým politikům a to především díky důrazu na transparentnost a neúplatnost.

V rozhovoru mluvil Novotný také o svém působení v ODS. Přiznal, že pro řadu svých spolustraníků je trnem v oku. Některé vlivné osoby ODS, jako je například Petr Fiala, si dle svých slov ani netroufá oslovit. Některým členům jeho partaje se také nelíbilo, že v Řeporyjích podepsal koaliční smlouvu ze zástupci Zelených a Pirátů, vůči kterým se ODS ve své celostátní kampani vymezuje. „Pražská ODS to se mnou má těžký, přes to všechno mě podporuje, jak může. V Řeporyjích asi nemají co ztratit,“ říká.

Řeč byla také o poměrně kontroverzní osobě ODS Václavu Klausovi ml. Novotný ho v rozhovoru označil za extrémního pravicového politika. Nebál se použít výraz „nácek“. „Já ho mám rád, i když jsme názorově zcela odlišní. On je provokatér, nesmírně inteligentní člověk, který ví, co dělá,“ řekl Novotný.

V podobném kontextu se hovořilo také o Tomiovi Okamurovi. Toho Novotný označil za šmejda, podvodníka a lháře. „Volí ho jen hlupáci,“ dodal.

Dále Novotný hovořil také o svém angažmá v televizi Jaromíra Soukupa Barrandov. V této televizi pomáhal s dramaturgií. O řediteli televize a hlavním moderátorovi Soukupovi se Novotný vyjádřil jako o člověku, který není špatný, ale je docela narcistní. V televizi Barrandov Novotný údajně skončil kvůli herečce Kateřině Brožové, která je Soukupovou partnerkou.