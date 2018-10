Senátoři KDU-ČSL si to rozmysleli, změnu voleb nepodpoří. ODS se přidala

Návrh je podle předsedy senátorů ODS Miloše Vystrčila komplikovaný a neumožňuje voliči vyjádřit se jen pro kandidáta, kterého skutečně chce. Je špatný i matematicky, řekl dnes novinářům.

"Většinový názor klubu je, že návrh nebudeme podporovat," uvedl předseda frakce KDU-ČSL a nezávislí Petr Šilar. Přestože lidovci podle něho původně jednokolový systém podporovali, nyní soudí, že by se volební ani ústavní zákony měnit neměly.

Místopředseda klubu ANO Jaroslav Větrovský podobně jako Vystrčil soudí, že předloha je příliš složitá. Záporně se k ní staví podle něho většina klubu. Hnutí ANO má v programu zavedení jednokolové volby do Senátu na základě většinového systému, dodal Větrovský.

Změna volebního systému by nahradila dvoukolový způsob voleb do horní komory jednokolovým podle australského vzoru. Podle novely, za níž stojí Jiří Dienstbier (ČSSD), by lidé na jednom lístku stanovovali pořadí kandidátů a hlasy pro neúspěšné adepty by se připočítávaly úspěšnějším uchazečům.

O možném zavedení jednokolového se opět začalo mluvit po nynějších senátních volbách. Jeho zastáncem je zejména premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle kterého je nynější systém nesmyslný. Hnutí ANO získalo při letošní volbě 27 senátorů jeden mandát.

Návrh skupiny senátorů v čele s Dienstbierem ale zřejmě v horní komoře příliš šancí nemá, jeho hlavní autor jej dnes před novináři hájil. Debata o úpravě volebního systému je zejména kvůli nízké účasti voličů ve druhém kole nedávných voleb podle něho naléhavá, když právě nízká účast vede ke zpochybňování Senátu. Systém, který Dienstbier navrhuje, je podle něho výhodný v tom, že směřuje ke zvolení kandidáta s většinovou podporou. Senátor také zdůraznil, že návrh není "šit na míru" žádnému politickému uskupení a není jeho cílem změnit složení Senátu.