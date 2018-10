Kalousek se drsně pohádal se šéfem Českého rozhlasu. A nešlo o jen o Zemanovy vulgarity

Moderátor Jan Pokorný se posluchačům za prezidentův vulgarismus omluvil, Zeman jej pak zopakoval. Moderátorův postoj označil za „pubertální odpor" vůči termínu, který sám považuje za adekvátní. „Vulgarismy do vysílání Českého rozhlasu nepatří, mrzí nás to, že v médiu veřejné služby zazněly," komentoval incident mluvčí rozhlasu Jiří Hošna. Český rozhlas to považuje za uzavřenou záležitost, rozhovory se Zemanem chce nadále připravovat. „Je to prezident České republiky, nejvyšší ústavní činitel a posluchači mají právo znát jeho názor," řekl.

„K rozhovoru prezidenta Zemana pro Český rozhlas se na sociálních sítích vrátil také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Vulgarismy do vysílání Českého rozhlasu nepatří a pan prezident se vyjádřil v tomto případě nevhodně. Děkuji Janu Pokornému, že se zachoval plně v souladu s Kodexem Českého rozhlasu,“ doplnil.

„Mě by zajímalo, jaké závěry přijmete směrem k budoucím možným seancím s p. Prezidentem,.“ zareagoval na jeho tweet europoslanec Pavel Telička

To šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska zajímalo něco úplně jiného. „Mohl byste nám, pane generální řediteli sdělit, co jste tam dělal Vy? Kontroloval jste pana Zemana, nebo pana Pokorného? Proč? Významného hosta přijde ředitel pozdravit. O.K., běžné. Ale u rozhovoru nemá co dělat. Za 28 let jsem tohle nezažil. Nevěřím Vaší nezávislosti,“ uvedl. Na fotkách zveřejněných Rozhlasem je totiž vidět, že Zavoral byl celou dobu u stolu, kde rozhovor probíhal.

Podle Kalouska něco takového není běžnou praxí. „To není standardní. To je naprosto mimořádné a zapáchající. U veřejnoprávního média zvlášť. Vaše urážky na všechny strany dokazují, že si to dobře uvědomujete,“ rýpnul si Kalousek do Zavorala.

Šéf Čro si to ale nenechal jen tak líbit. „Až budete prezidentem, pane Kalousku, také Vás rad přijdu pozdravit. Toť na konto Vaši hloupé poznámky,“ odvětil Kalouskovi Zavoral.

Jenže tím politikovi pusu rozhodně nezavřel. „Znovu opakuji - přijít pozdravit je O.K. Ale Vy jste byl jako dráb přítomen celému rozhovoru. Opravdu si myslíte, že je to tak správně? Víte, pane řediteli, jaký je rozdíl mezi řidičem a ředitelem? Ne? Ten řidič musí umět řídit,“ zpochybnil Zavoralovu kompetentnost šéf poslanců TOP 09.

Pak se do debaty zapojil také mluvčí Rozhlassu. „Pane předsedo, myslíte, že byl snad rozhovor s prezidentem republiky neobjektivní a nevyvážený? To je vážné obvinění. Pokud si za tím stojíte, řekněte, kde jsme pochybili. V opačném případě očekávám, že se ČRo za své nařčení omluvíte,“ udeřil Hošna.

„Nehodnotil jsem rozhovor. Hodnotil jsem nepřijatelnou nehoráznost, kdy ředitel rozhlasu dohlíží na průběh rozhovoru. Vy to, pane Hošno pokládáte za normální? Já to vidím jako skandál,“ postěžoval si Kalousek.

Mluvčí na to konto zdůraznil, že vysílání ČRo bylo zcela v duchu zákona a kodexu. „Rozhovor byl veden objektivně a vyváženě. Naopak váš výrok je nepřijatelný. Zpochybňujete v něm zcela bezdůvodně médium veřejné služby. Hošna Jinými slovy: rozhovor, u kterého byl přítomen generální ředitel, byl odvysílán a veden zcela profesionálně a v dikci vysokých nároků kladených na veřejnoprávní médium. Vaše obvinění z údajné “nehoráznosti” tak postrádá jakoukoli logiku,“ dodal mluvčí.