Jednání o čtyřkoalici v Liberci ztroskotala hned na začátku. Odplata za Brno?

"Chceme vědět, jak si to představují," uvedl Zámečník. Také ANO odmítlo být v koalici s ODS. Jako jeden z důvodů uvedlo, že občanští demokraté v Brně obešli v komunálních volbách vítězné ANO. "Myslíme si, že po týdnu by to mohlo být v něčem jiné. Je možné, že některé emoce, které po volbách vzplanuly, se uklidnily a na stůl mohou jít argumenty," řekl Zámečník. Brno nebylo jediné, kde se na koalici dohodly další strany bez vítězů. ANO takto například obešlo vítěznou ODS v Jablonci nad Nisou.

Zástupci LOL jako jeden z důvodů pro odmítnutí koalice s ODS uvádějí, že za ni vystupují stejní lidé, kteří město zatížili dvěma miliardami dluhů, podle jejich názoru i nevýhodnými smlouvami a ještě rozprodali cenný majetek. Myslí si také, že jejich plán na zlepšení práce radnice a větší otevřenost vůči lidem se přímo kříží se zájmy ODS. "Zopakovali jsme naše stanovisko, že s ODS jít nechceme," řekl dnes ČTK lídr LOL Jaromír Baxa.

Obává se, že v koalici s ODS by na chod města měli malý vliv. "Nechceme být v koalici s někým, kdo dovažuje ODS, ale někým, kdo se podílí na správě města a koho názor se zohlední v přípravě projektů, jejich výběru a podobně," dodal Baxa.

V Liberci uspělo pět z 12 kandidátek. Starostové získali 16 mandátů v 39členném zastupitelstvu, druhé ANO 11 a třetí Změna pro Liberec šest. ODS bude mít čtyři zastupitele a dva LOL. Pokud se názory stran nezmění, v Liberci většinová koalice bez starostů nevznikne. Starostům k většině stačí dvojkoalice s ANO či ODS, chtějí ale vytvořit koalici minimálně tří stran, což podle svých dřívějších vyjádření považují za stabilnější formu vládnutí. Spojení starostů se Změnou je nepravděpodobné kvůli předchozímu vzájemnému osočování. Starostové zatím Změnu oficiálně k jednání nevyzvali. V předchozím volebním období byli starostové v Liberci v opozici a Změna v koalici se zastupiteli zvolenými za ANO.