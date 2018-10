Potupa Česka? Vondráčka prý v Rusku zesměšnili. Ve Sněmovně bude dusno

"Nevidím důvod, proč bychom neměli mít dialog s Ruskem, dialog je potřeba. Ale scházet se s lidmi, kteří jsou na sankčním seznamu EU a USA, si myslím, že je špatně," sdělil Bžoch. Sankční seznam byl jednou z reakcí západu na Ruskou anexi ukrajinského Krymu a na krizi na východní Ukrajině.

Lipavský uvedl, že Vondráčkovu zahraniční cestu do Ruska vnímá jako "jakýsi vrchol jeho nekompetentního jednání". "Budu od něj žádat vysvětlení jeho kroků, které v parlamentní diplomacii činí," uvedl pirátský poslanec. Vondráček se podle něj nechal v Rusku zesměšnit. "Já vlastně považují za potupu, co udělal České republice," dodal Lipavský.

Kriticky se k Vondráčkovi postavil rovněž Vít Rakušan (STAN). "Obsah cesty mi přijde zvláštní a přijdou mi zvláštní i výroky pana předsedy o tom, že česká média nevyjadřují hlas většiny populace ve vztahu k Rusku," řekl ČTK. Vondráčkova prohlášení pokládá Rakušan za "minimálně zavádějící", případně "drobně vazalská".

Předseda evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) nemá problém s tím, pokud jede do Ruska delegace sněmovního výboru projednat technické záležitosti. Sankční seznam by ale Česko podle něho mělo mít na zřeteli. "Myslím si, že tyto věci by měli podléhat větší politické citlivosti," řekl.

Zatím není jasné, zda by plénum zařazení bodu na program schůze schválilo, nebo ne. "Nedokážu posoudit, zda má předseda Vondráček odvahu obhájit své kroky před plénem. Pokud ano, požádá poslance ANO, aby pro návrh hlasovali," uvedl Lipavský. Například nejmenší sněmovní klub STAN bude o pirátském návrhu teprve jednat, Rakušan navrhne, aby jej podpořil.

Rakušan ale také uvedl, že Vondráčkovou cestou se musí zabývat zahraniční výbor. Postěžoval si na to, že se s jeho členy o zahraniční politice obecně málo komunikuje. Bžoch by s debatou ve výboru neměl problém. Soudí, že Vondráčkova cesta měla být s jeho členy projednána už předem.