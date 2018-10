Zemanovy vulgarity? Do kauzy ostře promluvil Jan Kraus. A Hradu se to líbit nebude

„Určitě jste nepřehlídli – máme takovou nehodu s posledním projevem pana prezidenta, kdy byl zase lehce, až středně až těžce vulgární v rádiu, kde použil výraz zmr-hvězdička-di. Já to říkám, jak to píšou v novinách,“ vysvětloval Kraus, když se publikum začalo smát.

Připomněl také, že to není první Zemanův kontroverzní výstup v Rozhlase. „Stalo se to potom, co v tom stejném rádiu předtím řekl ku-hvězdička-da. No tak dobře, je to prezident republiky, je to nejvyšší ústavní činitel, má takový zvláštní způsob vyjadřování. Já bych vás rád upozornil, že je to náš vrchní velitel ozbrojených sil naší armády, tak bych ho neprovokoval, protože by to nemuselo dopadnout dobře,“ varoval moderátor.

Pak poradil, jak se dá Zemanovým vulgaritám uniknout. „A do toho furt čtu, že to slyšely děti a tak dále. Tak, prosím vás, víme, že je to určitá zvyklost pana prezidenta, dělá to je ve veřejnoprávních médiích, v těch komerčních to nedělá. Takže když budu vědět, že má mít pan prezident projev ve veřejnoprávním médiu, no tak už si dám bacha. To znamená – děti z baráku, popřípadě vypnout ten přijímač. Prostě si to budu hlídat. Druhá věc je, že když už na to potom dojde – znáte to, dítě si to pustí vedle v pokoji – tak vypnout proud! Vyhodím jistič, a mám klid, protože vím, že to dítě nezaslechne,“ popisoval Kraus.

„Na druhou stranu – já bych v tom neviděl takový problém, už jsme se dostali z horších věcí. A sledujte to pozorně, protože je možné, že kdyby pan prezident přestal být takhle jaksi jadrný, abych to řekl slušně, tak by to mohlo znamenat, že se necítí dobře,“ rýpnul si na závěr svého vystoupení.