ČT, Bakala, Sobotka a ČSSD. Známý novinář vznesl vážné obvinění, pak to bylo hodně drsné

Best ve svém zpravodaji Final Word tvrdí, že i když už Bohuslav Sobotka dávno není českým premiérem a předsedou ČSSD, zpravodajství České televize si stále vazby na Sobotkovu éru stále zachovává. „Nejvýraznější je to u zástupce šéfredaktora Františka Lutonského, jehož manželka Jana Lutonská je partnerkou v PR agentuře Bison & Rose,“ upozorňuje americký novinář žijící v Česku.

„Agentura zastupuje Zdeňka Bakalu, který si pod Sobotkovým dozorem koupil OKD, za což do něj prezident Miloš Zeman pravidelně kope. Bývalý partner v Bison & Rose Miloš Růžička zároveň jako soukromník radil ministrovi vnitra v Sobotkově vládě Milanu Chovancovi. Dlouhá léta agentura zastupovala také generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, čímž vznikl trojúhelník Sobotka-Dvořák-Bakala propojený skrze Bison & Rose,“ popisuje Best.

František Lutonský a jeho žena podle jeho slov tvoří jen část celkového obrázku,. „Jejich střet zájmů ale pomáhá vysvětlit, proč Česká televize předstírá, že trpký bratrovražedný boj uvnitř ČSSD zuří především mezi Janem Hamáčkem a zemanovskou frakcí. Ve skutečnosti jde hlavně o to, že se lidé ze Sobotkovy éry, včetně některých v ČT, snaží oddálit svůj politický či profesionální konec,“ končí svůj text novinář.

Jenže takové obvinění si nenechal Lutonský jen tak líbit a tak si chtěl s Bestem o jeho článku promluvit. „Zavolal jsem @ErikBest , abych se ho osobně zeptal na nesmysly a lži, které o mě šíří na svém blogu...“ prozradil na twitteru pracovník ČT. „A co myslíte, že udělá tento chrabrý publicista, když zjistí, že mu volá člověk, o kterého si otírá svoji zlolajnou pusu? Rychle zavěsí jak malej kluk přistiženej při lži,“ vysmál se mu.

Podle něj si Best vše vymýšlí. „Napsat se dá cokoliv. Pan Best je toho důkazem. Potvrdit a dokázat ale neumí nic. A právě na to jsem se ho chtěl zeptat,“ uvedl také na sociálních sítích Lutonský. Chtěl se ho prý jen osobně zeptat, proč o něm šíří „nesmysly a manipuluje s fakty“. Jenže odpovědi se nedočkal, jejich hovor byl totiž velmi krátký. „Stačilo se jen představit...“ dodal Lutonský.