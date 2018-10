ČT se nechová korektně? Ve studiu došlo k pořádné hádce, moderátor se naštval a křičel...

Místopředseda Martin Netolický ve studiu ČT vystoupil v souvislosti s jednáním platformy Zachraňme ČSSD. Hned na úvod si ale postěžoval na slova moderátora Jakuba Železného. Ten v úvodu řekl: „My tu budeme mít dva zástupce ČSSD. Jeden Jana Hamáčka hájí, druhý naopak říká, že je okamžitě nutné přehodit stranickou výhybku. Spolu ale sedět nebudou, jeden z nich to totiž odmítl."

„Jestli mohu, zareaguji na ten úvod, protože já jsem tady skutečně odmítl konfrontaci dvou členů sociální demokracie a myslím, že není úplně korektní, pokud v tomto studiu proti sobě sedí sociální demokrat a sociální demokrat,“ zdůraznil Netolický, které stojí za současným šéfem strany. „Vidíte tady víc než jednoho sociálního demokrata v tuhle chvíli?“ divil se Železný.

Netolický ale trval na svém. „V úvodu zaznělo, že jsem odmítl, já vám řeknu z jakého důvod...“ začal vysvětlovat. „No, odmítl,“ skočil mu do řeči Železný. „Já jsem se vás na něco zeptal, promiňte pane Netolický, já jsem se vás na něco zeptal..“ překřikoval hosta moderátor. „A vy ještě předtím říkáte, že je nekorektní posadit sem dva sociální demokraty. Já tady vidím jednoho sociální demokrata,“ pokračoval Železný.

Místopředseda ČSSD ale i přesto znovu zopakoval, že úvod pořadu nebyl korektní. „V čem nebyl korektní? Počkejte, v čem nebyl korektní?“ chtěl znát odpověď novinář. Netolický mu odvětil, že dle něj je nekorektní, aby ve studiu ČT diskutovali dva sociální demokraté proti sobě. „Jestli dovolíte, tak o tom, kdo bude diskutovat ve studiu České televize, rozhoduje Česká televize, nikoliv česká sociální demokracie,“ poučil ho Železný. Netolický uvedl, že s tím samozřejmě souhlasí.

Moderátor následně zopakoval slova, která padla v úvodu a dodal, že Netolický takovou skutečně debatu odmítl. „Co je na tom nekorektního?“ tlačil na něj Železný. „My jsme se dohodli, že vystoupíme každý samostatně se svými názory a že konfrontace dvou sociální demokratů v ČT není úplně standardní,“ uvedl politik.

„Takže to je pravda. Tak proč říkáte, že jsme řekli něco nekorektního, když jsme to řekli přesně tak, jak to je?“ divil se Železný. „Měli jsme si to nechat pro sebe, takhle to mělo být...“ doplnil moderátor. Netolický se pak pokusil odpovědět na původně položenou otázku, ale Železný ho nenechal jen tak přejít na jiné téma.

„Nenenene, vy jste nás obvinil z nekorektnosti, tak mě zajímá, jak jsme to měli udělat,“ ptal se moderátor politika. „Měli jsme si to nechat pro sebe a neříci veřejnosti to, že jste spolu nechtěli mluvit?“ divil se. „My jsme spolu telefonovali, myslím, že není žádný problém mezi mnou a Zdeňkem Škromachem. Mluvili jsme spolu, to považuji za korektní,“ uváděl věci na pravou míru Netolický.

Železný od něj ale dál chtěl slyšet, co tedy na slovech ČT považuje za nekorektní. „Já mám pocit, že obviňovat někoho z nekorektnosti není jen tak a není to úplně fér. Promiňte,“ vyčetl Železný sociálnímu demokratovi. Netolický dodal, že hovořil s lidmi z ČT a domluvil se s nimi, že budou vystupovat každý samostatně. „Což se děje a myslím, že to je v pořádku,“ odvětil Netolický.

„Co vám na tom úvodu tedy přišlo nekorektní? Ptám se počtvrté...“ trval na zodpovězení otázky moderátor. „Dobře, můžeme pokračovat dál?“ poprosil Netolický. „Nemůžeme, protože jste nás obvinil z nekorektnosti,“ trval na svém moderátor. V takovém duchu debata ještě chvíli pokračovala. Železný se dokonce zeptal, zda Netolický nabádá ČT, aby lhala. Debata skončila tím, že Železný Netolického nařkl z toho, že naopak jeho slova nebyla korektní.

Video se objevilo také na sociálních sítích, přímo zde na něj Netolický také zareagoval. „Naposledy dva členové jedné strany seděli ve studiu naproti sobě po Sarajevském atentátu. Odmítl jsem debatu dvou sociálních demokratů proti sobě, jak chtěl editor. Když se to mělo tvářit jako střet, tak to musel někdo v úvodu zmínit. Nicméně s kolegou Škromachem jsme si volali a žádný problém mezi námi není. Ale bylo to nakonec poučení i pro mě. I přesto mám Českou televizi moc rád, protože dělá dobrou práci. Jen si myslím, že záměr hrotit situaci v ČSSD tímto způsobem opravdu není fér,“ myslí si politik.

Diskutující na facebooku mu ale i tady vytkli, že nařkl ČT z nekorektnosti a nevysvětlil, v čem je vlastně nekorektní. „Možná by bylo dobré někdy neskákat do řeči a nechat hosta domluvit. Ale omlouvám se, pokud jsem někoho urazil. Zkušenost,“ doplnil politik.