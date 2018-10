Ekonomičtí zm*di? Já se Zemanem souhlasím, A mám pro něj jeden návrh, spustil Čunek

Na otázku, jestli ho pobuřuje pondělní výrok prezidenta Zemana, Čunek odpověděl: „Opravdu teď nevím, co myslíte. Teď po mně chcete, abych se vyjádřil k něčemu, co vlastně neznám. Já nevím, co řekl.“ Moderátor rozhovoru se totiž v přenosu zdráhal použít vulgární slovo, jímž prezident v pondělí nazval Zdeňka Bakalu a Viktora Koženého.

Poté, co mu moderátor sdělil ono kontroverzní sousloví, jímž nás prezident v pondělním vysílání v rádiu počastoval, Čunek uvedl: „Tak to je zajímavé. Já s panem prezidentem, aniž bych musel opakovat to slovo souhlasím. Pro příště, abyste to slovo nemuseli vypípávat, tak prezidentovi poradím, aby jej nahradil slovem zlojedi. Což je takový novotvar, který vymyslel pan Janeček a mně se to líbí.“

Dále dodal: „V každém případě si nic dobrého o podnikání těchto dvou pánů nemyslím.“ Čunek řekl, že podnikání zvláště v oboru, ve kterém podniká Bakala, kdy si levně koupil od sociálních demokratů OKD, neuznává.

„Při koupi bylo jasně deklarováno, že ty byty, v kauze figurující, půjdou městu. Město se o ně bude starat a ti lidé budou mít kde bydlet. Pak se ale všechno udělalo jinak,“ řekl Čunek.

„To jsou věci, které nejen, že nás ekonomicky poškozují. Ostatně to samotné ekonomické poškození považuji za menší. Hlavně nás poškozuje to, že nálada v České republice klesá a velmi právem, protože se cítíme podvedení. Cítíme, že je to nespravedlivé a vláda se o nás nepostarala, když dělá takové věci,“ dodává Čunek.

„Já jsem ve veřejné sféře 20 let a myslím, že se mi nikdy, díky Bohu, nepodařilo udělat takovou hloupou věc a už vůbec ne se špatným úmyslem. V případě OKD si myslím, že to nebyla jen hloupost, ale úmysl. Pak lidé žehrají na vládu zcela oprávněně, protože se tady nespravedlnosti dává zelená,“ zakončil senátor.