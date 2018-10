Rozpory v ČSSD gradují: Petříček vyzval Zimolu o odstoupení, Hašek mu poslal drsný vzkaz

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

V ČSSD je zřejmý spor mezi pražskou částí formovanou kolem předsedy Jana Hamáčka, další buňkou lidí kolem prvního místopředsedy Jiřího Zimoly a seskupení v okolí bývalého ministra vnitra Milana Chovance.

Petříček, jež se řadí k pražské organizaci, v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl: „Vzhledem k tomu, že se v řadě názorů rozcházíme, nemyslím si, že by Jiří Zimola měl být nadále ve vedení sociální demokracie.“

„Pro mne je budoucnost sociální demokracie v lidech, jako je Jan Hamáček, Martin Netolický, Jana Maláčová nebo Martin Zrzavecký. Máme řadu dalších úspěšných komunálních politiků. To jsou lidé, kteří by mohli v budoucnu tvořit vedení ČSSD,“ dodal Petříček.

Napjatou situaci, která v ČSSD již delší dobu panuje komentoval Petříček následovně: "Sociální demokracie nehovoří jedním hlasem. Je pro voliče nesrozumitelná. Je lepší deklarovat, že strana je proevropská, a nezpochybňovat to.“

Již zítra se uskuteční schůze sociálních demokratů v Hradci Králové. Očekává se, že pod palbou ostré kritiky se v sobotu ocitne místopředseda Jiří Zimola, ale i Milan Chovanec. Zimolu kritizují i členové ČSSD z Ústeckého nebo Plzeňského kraje. Naopak Zimolovým přítelem a obhájcem je bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Hašek obhajuje Zimolu na sociální síti, kde napsal: „Říjen 2018 - komunální volby: Tomáš Petříček - Praha 7 – 1.87%, Jiří Zimola - Nová Bystřice – 50.1%.“

Jestli dojde na zítřejší schůzi k výzvě Zimoly k rezignaci není jisté. Jan Hamáček už předem avizoval, že si rezignaci Zimoly nepřeje. Pro jeho rezignaci není ani Milan Chovanec, ten tvrdí, že vedení strany má mandát do března. Do té doby by se podle něj nemělo nic měnit.

Chovanec sám před pár dny zveřejnil kritický dopis, který napsal svým spolustraníkům. V něm vysvětluje, proč se omluvil z hlasování o důvěře vládě. Mluví o nesrozumitelnosti strany a důvodech neúspěchu ČSSD.

V něm také vyzval některé staré tváře k rezignaci na březnovém sjezdu strany.