Změna plánu. Schůzka Macrona a Zemana v Praze byla posunuta

— Autor: ČTK

Prezident Miloš Zeman se v pátek 26. října večer sejde na Pražském hradě s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Na twitteru to dnes uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Macron do Česka přijede na oslavy stoletého výročí republiky, podle původních informací Elysejského paláce měl do ČR přijet o víkendu.