Zeman s vulgaritami jen tak nepřestane? U Soukupa prozradil, co má ještě v plánu

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

Soukup se v rozhovoru vrátil k tomu, co prezident řekl v České rozhlase. „Forma byla, jak je vaším zvykem, provokativní. Použil jste tam v souvislosti s vyznamenanými termín – já to teď nebudu opakovat, všichni jsme ho slyšeli, že je vyznamenáváte za boj s ekonomickými šmejdy. I když vy jste využil expresivnější výraz, to je pravda,“ shrnul Zemanova slova moderátor.

Podle Zemana jen ovšem výraz šmejdi slabý vzhledem k tomu, co prý Viktor Kožený či Zdeněk Bakala provedli a jak vysáli z kapes českých občanů stovky miliard. „Nebyl to úmyslný truc a provokace vůči Českému rozhlasu? Protože moderátor Pokorný vás na začátku žádal, abyste se takových výrazů zdržel,“ zajímalo Soukupa.

„Tak za prvé, nežádal mě, pokud jste ten pořad poslouchal, ale v době, kdy jsem to pronesl a to už bylo prakticky na konci. Na druhé straně, mladý moderátor Pokorný má takovou tendenci k cenzuře i tam, kde je cenzura zbytečná,“ rýpnul si Zeman.

„Použije-li někdo vulgární výraz bez adresace – jestli si rozumíme – tak je to exhibicionista. Pokud to adresuje, tak se musíme ptát, zda ta adresa je správná a oprávněná,“ vysvětloval Zeman s tím, že ho potěšil lidovecký senátor Jiří Čunek, který s vulgaritami na adresu Koženého a Bakaly souhlasil.

Soukup mu sdělil i svůj názor, na celou věc. Podle něj to Zeman trošku přehnal a vulgarity používat nemusel, na druhou stranu by z toho prý nedělal vědu a nevyvozoval žádné dalekosáhké závěry. „Pro mě tedy Miloš Zeman nezklamal. Jiný už nebudete,“ doplnil moderátor.

Na závěr také naznačil, že to nebyla poslední sprostá slova, která do éteru pronesl. „Byl to první vulgarismus po čtyřech letech, takže mám právo za další čtyři roky na rozloučenou použít ještě jeden vulgarismus. Ale opakuji – musí být adresný,“ dodala hlava státu.