Jednání v Praze: Lídři možné koalice řešili fungování městské rady

— Autor: ČTK

Lídři pražských Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) dnes řešili fungování budoucí koalice a rady hlavního města. ČTK to řekl starosta Prahy 7 a lídr PS Jan Čižinský. Programové prohlášení by měly mít strany hotové po víkendu a do konce příštího týdne chtějí vyřešit personální obsazení rady včetně jména primátora. Pokud koalice vznikne, bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. S ODS, která volby v Praze vyhrála, ani s ANO nejednají a je možné, že obě skončí v opozici.