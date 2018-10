Chystána trojkoalice ve Zlíně zkrachovala, začíná se nanovo

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

"Trojkoalice se rozpustila. Nadále jednají ANO a STAN, budeme hledat stabilní koalici," řekl ČTK Adámek.

Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, druzí byli STAN, oba subjekty mají devět mandátů. Tato dvě hnutí vedla krajské město i v předchozích čtyřech letech. Rozhýbejme Zlín má tři mandáty, hnutí Zlín 21 jich má sedm, lidovci pět. Po třech mandátech mají ODS i Piráti. SPD bude mít dva zastupitele. V zastupitelstvu je 41 křesel.

Avizovaná trojkoalice byla oznámena před týdnem, ředitel zlínského divadla Petr Michálek, který byl trojkou na kandidátce STAN, však oznámil, že ji nepodpoří kvůli výhradám k senátorovi a podnikateli Ivo Valentovi z uskupení Rozhýbejme Zlín. Koalici by tím pádem však k většině chyběl hlas, bez Michálka by měla jen 20 hlasů. Adámek však poté uvedl, že chybějící hlas zajistí a koalice v této podobě pokračuje a ANO a STAN budou nadále hledat dalšího partnera do koalice. Zlín 21, i trojblok lidovců, Pirátů a ODS však účast v koalici odmítají, také kvůli Valentovi.

Dnešní rozhodnutí znamená podle lídra Rozhýbejme Zlín Ivo Mitáčka odblokování koaličních jednání. "Nechceme být ten, kdo by blokoval další možná jednání o koalici," řekl dnes ČTK Mitáček. Podle jeho slov to však neznamená, že by Rozhýbejme Zlín rezignovalo na účast v koalici. "Jednání začínají od začátku. Máme připraven také nový návrh," uvedl Mitáček.

ANO a STAN se hned po volbách domluvily na spolupráci, zejména ANO chtělo do koalice hnutí Zlín 21, které však trojčlennou koalici v této podobě odmítlo a preferovalo koalici s ANO, lidovci, Piráty a ODS. Později se mluvilo ještě o možné široké koalici, v níž by bylo ANO, STAN, Zlín 21, lidovci, Piráti i ODS. Ani tuto variantu však ANO a STAN nepřijaly.