Ve Zlíně se zrodila nová pětikoalice, primátora si bude nárokovat ANO

Příští týden se podle něj budou řešit personální otázky, poměr křesel v radě města a jednotlivé kompetence. "Příští týden by také měla být podepsána koaliční smlouva," řekl ČTK Korec. Ustavující zastupitelstvo by se mohlo konat 1. listopadu.

ANO má devět mandátů, stejně tak STAN, kteří skončili těsně druzí. Třetímu hnutí Zlín 21 připadlo sedm mandátů, čtvrtí lidovci jich mají pět. Po třech mandátech mají ODS, Piráti a uskupení Rozhýbejme Zlín, které tvoří Soukromníci, Svobodní a Nezávislí. SPD bude mít dva zastupitele.

V posledních čtyřech letech vedla krajské město koalice STAN a ANO, primátorem byl Miroslav Adámek (STAN), který byl nyní lídrem STAN. ANO a STAN se hned po volbách domluvily na spolupráci, zejména ANO chtělo do koalice hnutí Zlín 21, které však trojčlennou koalici v této podobě odmítlo a preferovalo koalici s ANO, lidovci, Piráty a ODS. Později se mluvilo ještě o možné široké koalici, v níž by bylo ANO, STAN, Zlín 21, lidovci, Piráti i ODS. Ani tuto variantu však ANO a STAN nepřijaly.

Před týdnem byla ve Zlíně avizovaná koalice ANO, STAN a Rozhýbejme Zlín, která by měla těsnou většinu 21 hlasů. Ředitel zlínského divadla Petr Michálek, který byl trojkou na kandidátce STAN, však oznámil, že ji nepodpoří kvůli výhradám k senátorovi a podnikateli Ivo Valentovi z Rozhýbejme Zlín. Koalici by tím pádem k většině chyběl hlas.

Adámek však poté uvedl, že chybějící hlas zajistí a koalice v této podobě pokračuje a ANO a STAN budou nadále hledat dalšího partnera do koalice. Zlín 21 i trojblok lidovců, Pirátů a ODS však účast v koalici odmítali, také kvůli Valentovi. Dnes v poledne Adámek ČTK řekl, že chystaná trojkoalice hnutí ANO, STAN a Rozhýbejme Zlín se rozpadla a o koalici dále jedná jen vítězné ANO s hnutím STAN a hledají partnery.

"Po dnešním dopoledním rozvázání dohody s uskupením Rozhýbejme Zlín, což bylo korektní a chtěli bychom jim poděkovat, že k tomu přistoupili konstruktivně a díky jejich reakci nám odblokovali situaci, která nastala, jsme navázali na jednání, která proběhla minulý týden. Vyhodnotili jsme, kdo pro nás má největší pravděpodobnost spolupráce, a proto jsme jako první oslovili trojblok," uvedl Korec. Na dnešním jednání se pak subjekty dohodly, že jsou ochotny jít do koalice o pěti členech.

Korec přiznal, že politici už cítili tlak veřejnosti na sestavení koalice. "Lidé chtějí znát vedení města, a to by mělo být stabilní," řekl.

Podle lídra lidovců Aleše Dufka byla povolební jednání ve Zlíně dlouhá. "Ale vždy, když se něco tak dlouho vleče, tak vždy vykrystalizuje nejlepší řešení, proto jsme k tomu tak přistoupili a proto jsme dohodu takhle uzavřeli," řekl novinářům Dufek. Trojblok opakovaně deklaroval, že odmítá spolupráci s Rozhýbejme Zlín a podle něj budou lidovci, ODS a Piráti vždy postupovat jednotně. Dufek také přiznal, že zpočátku solidarizoval s hnutím Zlín 21, které vedl podnikatel a prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. Později však podle Dufka hrozilo zablokování situace a muselo se najít nějaké řešení. Podle Adámka byla pro STAN vždy nejdůležitější stabilní vláda města. "Doufejme, že to vykrystalizovalo v to, co bude pro město nejlepší a nestabilnější," řekl Adámek.