Dohra Jílkové o Romech: Pirátská poslankyně přišla domů z ČT a sepsala, co se dělo ve studiu

„Kouzlo nechtěného (na fotografii s panem Ovčáčkem, státním zaměstnancem nahrazujícím zvoleného prezidenta ve včerejším Máte slovo,“ uvedla Richterová k fotkám, Právě ona a hradní mluvčí stáli na opačných stranách barikády. „Taky ale nečekaná míra kluzkosti, nepravd po odhalení okamžitě překlápěných do protipólu, zkrátka plné rouno nebezpečných momentů,“ komentovala včerejší televizní debatu.

Sama prý má ale zároveň i dobrý pocit, že snad vyvrátila, co mohla. Ocenila i účast Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni. „A ve výsledku pro mě překvapivá věcnost diskuze. Obávala jsem se šílených stereotypů, odcházela jsem s obrazy různých lidí reprezentujících odlišné životní zkušenosti, ale přikyvujících stejným věcem,“ popisuje, jaká v ní debata zanechala dojem .

A na čem se tedy podle ní všichni shodli? „Nutnosti okamžitě řešit exekuce a umožnit oddlužení, tedy dát v životě nový start lidem, jimž úroky a příslušenství často přesáhly jistinu dluhu i stonásobně a jsou v bezvýchodné pasti. Nutnosti stavět - bez bytů není možné vymýtit byznys s chudobou, dostupné bydlení je pak klíčové pro všechny, od mladých rodin po seniory,“ píše politička na facebooku.

Potřeba je také podle ní udržet mladé lidi v postižených regionech ve školách, podporovat obědy do škol, zájmové kroužky, sportovní vybavení. „Vzdělání jako jedinou cestu do budoucna zdůrazňovaly obě strany diskuze Jak je tedy možné, že pedagogicko-psychologické poradny v Ústeckém kraji dostanou pokyn, aby co nejméně požadovaly asistenty pedagogů? To prezentoval pan Hůle. Anebo proč obědy do škol nejsou možné jako podpora všech chudých dětí? - Budu se ptát MPSV, jak tento program, který pomáhá držet děti syté, ve školách a jako součást kolektivu, začlení do systému. Dnes je dostupný jen někde, a financuje se přes nestabilní dotaci,“ vysvětluje Richterová.

Zmínila také jeden konkrétní příběh, který zazněl ve studiu. „A čím to, že diskutující pán z publika, který prošel dětským domovem, ulicí, vězením a dnes je na ubytovně, platí exekuce a pracuje, nedostane žádnou pomoc s kaucí na byt, byť k tomu náš stát má nástroje (dávku mimořádné okamžité pomoci)? - budu se na ptát Úřadů práce, jakým metodickým pokynem to má ošetřené,“ píše poslankyně.

„Podpora těch, kteří se snaží, je přitom maximálně efektivní. Dlouhodobě se to společnosti vyplácí. A při shánění bydlení by obce mohly být, v odůvodněných případech, např. ručiteli - garantem pro pronajímatele. Podobně jako organizace R-Mosty. - Budu se ptát starostů, jestli se jim to někde osvědčilo. A poslední věc: Piráti navrhují teritorialitu exekutorů (jako platí v naprosté většině zemí EU), za minulé vlády toto řešení bohužel nedoputovalo do Sněmovny, byť ho původně slibovala. Budeme tlačit, ať se to hne,“ slíbila Richterová.