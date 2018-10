Zákaz drezury zvířat v cirkusech? Asi se na ministerstvu zbláznili, vzkázal Berousek

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

Zákonem byla už v minulosti na návrh ministerstva zakázána drezúra nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, nosorožců, hrochů a žiraf. Zákaz chce úřad nyní rozšířit. Například v Itálii, Nizozemsku nebo Řecku je podle mluvčího resortu Vojtěcha Bílého drezura všech zvířat v cirkusech zakázána, v Německu či Polsku se o tom diskutuje.

Majitel Národního cirkusu Original Berousek Jiří Berousek starší dnes ČTK řekl, že navrhované opatření vnímá jako omezování podnikání. "To se asi zbláznili. Myslím, že by ředitelé všech cirkusů emigrovali. Plošný zákaz drezúry není nikde ve světě, možná se zakáže jeden druh zvířat, ale v tomhle bychom byli první a jediný stát na světě," řekl. Drezúra zvířat podle něj provází lidi po staletí a rodiče s dětmi do cirkusu chodí především na zvířata, která třeba mnoho dětí dnes ani nezná.

"Když se to stane, přijedeme se všemi lvy a tygry na Václavák nebo na ministerstvo zemědělství a všechny je tam vypustíme," řekl Berousek. Dodal, že majitelé cirkusů jsou zmatení z toho, pod který resort jejich působení spadá. "Celý život jsme patřili pod ministerstvo kultury, teď ani nevíme, kam patříme, jsme jediný stát na světě, kde s námi metou z jedné strany na druhou," stěžuje si.

Na problematiku chovu zvířat v cirkusech se v poslední době poukazuje. Kromě zmíněné petice také před dvěma týdny zhruba stovka lidí demonstrovala u vchodu do cirkusu Berousek na pražské Letenské pláni. Nelíbilo se jim zacházení se zvířaty v podobných zařízeních. Akci svolala organizace Hlasy zvířat.

"Nedemonstrujeme proti samotnému cirkusu a artistům, ale proti tomu, že tam mají zvířata. Jde nám o to, že se převážejí, drží v kleci a využívají pro peníze. Tyto demonstrace jsou jednou z možností, jak na problém upozornit a šířit osvětu mezi veřejnost," řekla tehdy ČTK organizátorka protestu Markéta Michaldóttir.

Podle webové stránky českých cirkusů působilo před několika lety v tuzemsku 17 cirkusů včetně slavného Cirkusu Humberto a dalších dvou společností, které také nesou jméno Berousek stejně jako Národní cirkus Original Berousek. Jiří Berousek starší dnes podotkl, že cirkusům mohla uškodit letní kauza kolem zabíjení tygrů a nelegálního obchodu s nimi, v níž figuruje jeho jmenovec Ludvík Berousek. "I když se to asi zakládá na pravdě....my s ním ale nemáme nic společného, nikdy to nebyl artista, je to obchodník se zvířaty," řekl Jiří Berousek.