Za tři přestupky bez dávek? Návrh zřejmě narazí. Vláda vysvětluje proč

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

O příspěvek na živobytí nebo doplatku na bydlení my měli podle návrhu ODS přijít lidé kvůli opakovanému rušení nočního klidu, krádežím a výhružkám nebo ublížení na zdraví. Půl roku by byli bez dávek pachatelé pravomocně odsouzení k podmíněnému trestu a až rok lidé, kteří čekají na nástup do vězení. "Návrh není koncipován jako trest, ale naopak má za cíl problematické příjemce dávek maximálně motivovat a fungovat i preventivně," napsali poslanci ODS v důvodové zprávě.

Kabinet ale takové zdůvodnění podle předběžného stanoviska pro zákonodárce zpochybní. "Systém pomoci v hmotné nouzi sám o sobě představuje jeden z nástrojů prevence kriminality, neboť pomáhá zajistit základní životní potřeby osob, aniž by se tyto musely uchylovat k páchání přestupků či trestné činnosti. Vláda je proto toho názoru, že navržená právní úprava by měla právě opačný efekt, než který je sledován předkladateli," stojí v podkladu, který by po schválení měla dostat poslanci.

Ministři zřejmě upozorní také na to, že někteří podmíněně odsouzení lidé by se ocitli v existenční nouzi. Byli by na tom hůře než vězni, kterým poskytuje základní potřeby stát.

Poslanci ODS navíc chtějí v novele upřesnit také navázání dávek na školní docházku dětí. Pokud rodiče potomky do školy neposílají, mohou jim úřady práce podporu státu ale odebrat už nyní. Podle občanských by se porušování povinné školní docházky mělo evidovat stejně jako ostatní přestupky. Úřady by informace o nich mohly sdílet, takže by se o přestupcích klientů dozvídaly automaticky.