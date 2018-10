Konflikt v ČSSD graduje: Zimola sjel kolegy, Chovanec a Zaorálek se už neudrželi...

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

Platformu kritizovali před zasedáním ústředního výkonného výboru Hamáček i například místopředseda Martin Netolický. Hamáček zdůraznil, že straníky vyzve k jednotě. "To souvisí i s fungováním platformy. Není cestou, aby každý člen vedení měl svoji platformu. Mou platformou je sociální demokracie," řekl. Netolický prohlásil, že platforma není hlasem sociální demokracie a vytváří pocit rozštěpenosti.

Před členy výboru Hamáček například odmítl úvahy o odchodu ČSSD z vlády s hnutím ANO do opozice, byla by to podle něho sebevražda. ČSSD už má podle něho v kabinetu úspěchy, ale není o nich kvůli vnitrostranickým debatám slyšet. Hamáček údajně mluvil o tom, že ČSSD musí být levicový rebel ve vládě pravicového oligarchy (předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše). Zdůraznil také, že sociální demokracie je proevropská strana a nesmí k tomuto směřování hledat alternativy.

Zimola kritizoval před spolustraníky některé sociální demokraty. Patřil k nim kvůli "osobním ambicím" kandidát na ministra zahraničí a europoslanec Miroslav Poche, kterého prezident Miloš Zeman odmítl do vlády jmenovat, a končící předseda Senátu Milan Štěch kvůli kritice vstupu ČSSD do vlády.

ČSSD musí být razantní opozice vůči Babišovu hnutí ANO, že je sociální demokracie ve vládě, neznamená, že musí být poslušný králík, řekl podle zdrojů Zimola. Mluvil i o rekonstrukci vlády, což je jedním z požadavků platformy. Zmínil údajně v této souvislosti nového ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministra kultury Antonína Staňka.

Hamáček se už před zasedáním vyslovil proti tomu, aby ústřední výkonný výbor hlasoval o důvěrách v jednotlivé členy nejužšího stranického vedení s výjimkou předsedy. K tomu, by se nehlasovalo o Zimolovi, vyzval v debatě na zasedání podle kuloárových informací náchodský starosta a poslanec Jan Birke, prý kvůli tomu, aby se z prvního místopředsedy nestal "zhrzený mučedník".

Také místopředseda Jaroslav Foldyna nepožádá o vyslovení důvěry, jak původně uvažoval. "Když to udělám já, udělají to další. Pan předseda nás požádal, abychom to nedělali," řekl novinář Foldyna. Dodal, že také nechce, aby se hlasovalo o důvěře pro Zimolu.

Platformu zkritizoval před spolustraníky také Netolický, který jí přičetl neúspěch v komunálních volbách, nebo někdejší místopředseda a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Zaorálek prý mluvil tom, že je třeba vyřešit "autistickou poruchu" ČSSD. Štěch podle zákulisních informací nařkl členy platformy z toho, že sami chtějí do vlády.

Někdejší místopředseda a ministr vnitra Milan Chovanec, jenž nedávno vyzval ČSSD k odchodu z vlády a k její toleranci, podle informací ČTK podpořil v debatním příspěvku Hamáčka a Zimolovi vyčetl, že s předsedou ČSSD nešel do kabinetu, aby mu "kryl záda". Chovanec však prý trvá na kritice vstupu ČSSD do vlády, tento krok podle něho může mít záporný vliv na výsledky strany i v dalších volbách. V kabinetu je podle Chovance nutné tvrdě hájit program, a pokud to nebude možné, odejít.