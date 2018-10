Lidovci slavili výstupem na Říp: Láska k vlasti není nenávist k jiným národům, řekl Bělobrádek

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

"Chtěl bych vzpomenout na všechny, kteří budovali naši zemi, kteří za ni obětovali vše a kteří jsou třeba bezejmenní a vůbec o nich nevíme, na které si nikdo ani nevzpomene, kteří zůstali v skrytu a nedávali na odiv to, co vykonali. Myslím si, že to je velmi důležité," řekl Bělobrádek.

Podle něj má Česká republika i předchozí Československo ve své historii spoustu úspěchů, hrdinů, významné podnikatele, vědce, lékaře nebo spisovatele, ale také kolaboranty, zrádce a lidi, za které se musí národ stydět. "A je to tak v každém národě. Láska k vlasti není nenávist k jiným národům. To si, myslím, že je potřeba neustále zdůrazňovat, obzvláště v této době sílícího nacionalismu všude po Evropě," řekl Bělobrádek.

Europoslanec za KDU-ČSL Pavel Svoboda na Řípu uvedl, že republika má být nač hrdá. "Československo od počátku uspělo jako vyspělá průmyslová země, značka Made in Czechoslovakia je slavná dodnes. Uspěla jako kulturní země v mnoha ohledech," řekl Svoboda.

Republika podle něj znamená věc společná, ke stému výročí proto České republice popřál, aby se opět stala více věcí společnou a aby lidé zůstali věrní evropským hodnotám, jejichž společným jmenovatelem je úcta k člověku. "Individualismus, izolacionismus kolem nás bují a je pokrytectví slavit 100 let republiky, věci společné, a zůstávat ve své individualistické skořápce," řekl Svoboda.

Česká republika by podle Svobody měla více těžit ze své polohy v srdci Evropy a stát se spojnicí mezi severem a jihem a východem se západem.

Nápad na oslavu výročí 100 let republiky vznikl podle Bělobrádka na zasedání předsednictva strany. Některé členy strany prudké stoupání na Říp inspirovalo k novým volebním tématům, zaznívaly slogany jako "Lanovkou až nahoru" nebo "Říp dostupný pro všechny".