Vedení ČSSD podpořilo Hamáčka, navzdory volebnímu výprasku. Hašek jde do mdlob

Širší vedení ČSSD se sešlo poprvé pro neúspěšných senátních a komunálních volbách. Debata se nesla zejména v duchu kritiky platformy a jejích představitelů. Činnost platformy bude navzdory tomu pokračovat. "Jako strana si zakládáme na tom, že jsme názorově bohatí. Chápu, že někteří kolegové činnost platformy nevidí rádi, máme ale několik diskusních platforem," řekl novinářům Zimola na společné tiskové konferenci stranických špiček.

Hamáček varoval před vedením vnitrostranické diskuse v médiích. "Je třeba skončit diskusi o ČSSD samé, ukončit vnitrostranické spory, je třeba pracovat ve vládě a prosazovat priority," řekl. Se Zimolou si prý je Hamáček schopen vyříkat věci z očí do očí. Zimola podotkl, že s Hamáčkem spory nevede. "Že se nedokážeme shodnout na všem, je, myslím, normální," zdůraznil.

Jedním z ostrých kritiků platformy je i někdejší místopředseda a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který označil platformu za mocenský nástroj. "Všichni, kteří tam jsou, včetně pana Zimoly, nedovedou pochopit, že je to absurdní. Do budoucna musí ve straně platit, že když je někdo ve vedení, tak nezakládá platformy. To dělají ti, kteří jsou v menšině a potřebují vytvořit nějakou ideovou alternativu," řekl novinářům Zaorálek.

Přivítal také, že převažuje postoj, který nyní odmítá řešení problémů organizačními změnami. "Je v absolutní menšině. Během těch dvou dní se jasně ukázalo, že cesta nevede přes nějaké přeregistrace, ale v tom, že se začneme soustředit na věci, které je potřeba dělat. Většina si také uvědomuje, že účast ve vládě nám dává větší šanci se do věcí daleko více pustit, než kdybychom to pouze glosovali z opozice," řekl Zaorálek.

Širší vedení rozhodlo, že další volební sjezd se uskuteční 1. a 2. března v Hradci Králové. Nynější nejužší vedení bylo zvoleno teprve letos v únoru a dubnu na mimořádném sjezdu pro debaklu v loňských sněmovních volbách. "Sjezd bude tím polem, na kterém se určí další směřování sociální demokracie," řekl Hamáček. Nyní chce ustavit programovou radu složenou i z úspěšných komunálních politiků ČSSD. Po ministrech bude chtít seznamy jejich priorit. "Sociální demokracie může hrát ve vládě (s hnutí ANO) roli takového levicového rebela," prohlásil.

Po volbách, v nichž ČSSD ztratila asi polovinu zastupitelů a obhájila jediný senátorský mandát ze 13, se opět rozhořely vnitrostranické spory. Platforma Zachraňme ČSSD kolem Zimoly nebo někdejšího jihomoravského hejtmana Michala Haška doporučovala výměnu některých sociálnědemokratických ministrů ve vládě s hnutím ANO. Hamáček možnost rekonstrukce vlády odmítl, už v pátek se za něho postavil hlasy všech přítomných členů poslanecký klub a podpořilo ho také předsednictvo strany.

Na páteční jednání užšího vedení reagoval dnes Hašek na facebooku, postěžoval si, že ani nebyl pozván, aby se mohl vyjádřit. "Fakt demokrati k pohledání. Jejich sebereflexe dvojích prohraných voleb, za které především jako předsednictvo nesou odpovědnost, nulová, za všechno mohou Zimola, Hašek a spol.," napsal Hašek. Jednání označil za "proces se spikleneckým centrem". "Někteří hrobaři sociální demokracie kopou hrob evidentně dál," dodal.