Dusno u Moravce: Babiš hájil Vondráčkovu spornou cestu do Ruska

Babiš zdůraznil, že Česko stojí za tím, že ruská okupace ukrajinského Krymu je nepřijatelná a že unijní sankce platí, s Ruskem je ale podle něho nutné komunikovat. "Vondráček nás reprezentoval skvěle," uvedl dnes v ČT premiér. Prohlásil také, že cesta byla úspěšná.

Předseda Sněmovny Vondráček v Rusku jednal i s předsedy obou parlamentních komor Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou, kteří jsou na sankčním seznamu EU a USA. Babiš poukázal například na to, že poslanci německého Bundestagu hrají s poslanci ruské dumy dokonce fotbal. "Celý svět tam prostě chodí," řekl.

Část domácí opozice vnímá cestu jako problematickou, jak dnes připomněl Babišův oponent v televizní debatě, předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Ministerský předseda připomněl, že šlo o cestu zdravotnického výboru. Vondráček delegaci vedl. "Celá iniciativa vznikla kvůli stížnosti českých občanů, že nemají adekvátní zdravotní péči v Rusku," řekl Babiš.

Premiér tvrdí, že cesta do Ruska se využila k útokům na ANO a na Vondráčka. "Ono se to na tom plénu vysvětlí, myslím, že pan Vondráček nemá co skrývat," dodal.

Zařazení debaty o Vondráčkově cestě do Ruska na program schůze Sněmovny dnes v České televizi podpořili také předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) a poslanec Jiří Kobza (SPD). Shodli se na tom, že předseda Sněmovny by neměl vyjíždět na zahraniční cesty jako součást sněmovního výboru.

"Předseda Sněmovny nemůže jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů země vyjíždět do světa jako nějaký přívěšek," řekl Zaorálek. Problémy se zdravotní péčí pro Čechy v Rusku měla podle něj řešit česká ambasáda v Moskvě, ministerstvo zahraničí či ministerstvo zdravotnictví. Šéf Sněmovny má mít pro zahraniční cesty svou vlastní agendu, dodal.