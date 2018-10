Změna jednacího řádu Sněmovny? Vondráček chce opět otevřít výbušné téma

Podle Vondráčka se na setkání hovořilo kromě jiného o tom, jaké limity mají makedonští poslanci na debatu nebo na projednávání pozměňovacích návrhů.

Vondráček už dříve vyvolal založení pracovní skupiny pro úpravy jednacího řádu v níž jsou zástupci jednotlivých poslaneckých klubů a právníci ze Sněmovny i z ministerstva spravedlnosti. Jejím cílem je navrhnout změny, na nichž by panovala širší shoda. "My nějaký základní návrh už máme, rád bych si teď znova promluvil s předsedy klubů," řekl dnes předseda Sněmovny.

K setkání se svým makedonským protějškem také uvedl, že měl možnost se s Xhaferim setkat krátce poté, co makedonský parlament v pátek večer hlasoval o ústavní změně, která povede ke změně názvu balkánské země. Vondráček se podle svých slov zajímal například o to, jak probíhala debata nebo o to, kdy se dá očekávat závěrečné hlasování o změně ústavy. To by podle Xhaferiho mohlo nastat v polovině prosince nebo i v polovině ledna příštího roku.

Vondráček naopak informoval Xhaferiho o nedávném jednání V4 v Košicích. "Že rozšíření Evropské unie o Makedonii je stále v našem zájmu, je to jedna z priorit," řekl novinářům.