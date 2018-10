"Vazalská cesta" do Ruska? Vondráček si hodlá podat Piráty, některé výtky ho uráží

Může lékař operovat sám sebe? Neuvěřitelný příběh chirurga, který to dokázal

"Jsem první český politik, který v Moskvě přímo svému ruskému protějšku řekl, že jsme jasně na straně svých spojenců a že potřebujeme být čitelní pro své spojence, že máme problémy s kauzou Skripal (agent otrávený ve Velké Británii Sergej Skripal), že máme problémy s Ukrajinou," řekl dnes novinářům Vondráček.

Právě kvůli ruské anexi ukrajinského Krymu západ sankční seznamy vydal. Jsou na nich i předsedové obou ruských parlamentních komor Vjačeslav Volodin a Valentina Matvijenková, s nimiž se Vondráček jednal.

Kritikům předseda Sněmovny vzkázal, že nevědí, co se projednávalo. "Argumentů mám spoustu, podotkl. Poukázal na to, že žádné jeho jednání nebylo separátní, všech se účastnili členové české delegace ze zdravotnického výboru. Čeští a ruští politici spolu nemusí souhlasit, ale je důležité vést na určité úrovni politický dialog, dodal.

Vondráček soudí, že Česko po třech desetiletích od pádu socialismu už může konečně mít vlastní sebevědomou zahraniční politiku. "Jestliže tam (v Rusku) může jednat Rakušan, Němec, Francouz, Nizozemec, jak si mám odůvodnit, že Čech nemůže?" tázal se řečnicky.

Pirátský poslanec Jan Lipavský, který chce zařazení bodu na schůzi Sněmovny iniciovat, označil minulý týden Vondráčkovu cestu do Ruska za "jakýsi vrchol jeho nekompetentního jednání", v Rusku se podle něho zesměšnil. "Já vlastně považují za potupu, co udělal České republice," řekl Lipavský. Piráti mluví o poníženosti a o vazalství a poukazují také na to, že Vondráček s sebou nevzal české novináře a většina informací o jeho cestě pochází jen z ruských médií.

Naopak premiér Andrej Babiš (ANO) se o víkendu předsedy Sněmovny zastal. "Celá iniciativa vznikla kvůli stížnosti českých občanů, že nemají adekvátní zdravotní péči v Rusku," řekl v neděli v České televizi Babiš. Předseda vlády zdůraznil, že Česko stojí za tím, že ruská okupace ukrajinského Krymu je nepřijatelná a že unijní sankce platí. S Ruskem je ale podle něho nutné komunikovat a Vondráček reprezentoval Česko podle něho skvěle.

Schůze Sněmovny začíná v úterý odpoledne. Piráti debatu o Vondráčkově cestě do Ruska na program zřejmě prosadí.