EU si opět podala Česko kvůli uprchlíkům

Podle Stubba jsou si Češi a Finové dost podobní. "Jsme praktičtí lidé, milujeme lední hokej, jsme velmi přímočaří a taky si rádi občas zajdeme na pivo," řekl Rozhlasu. Rozdíl ale vidí v přístupu k migrantům a EU.

"Teď je tady systém přemisťování nelegálních migrantů a těch, co o azyl žádají z humanitárních důvodů. Systém povinných kvót mít nemůžeme, ale i Česko by mohlo říct, že přijme nějaký počet lidí žádajících o azyl z humanitárních důvodů. Je to ale věc pro další jednání… Finsko obvykle přijímá 3,5 tisíce uprchlíků za rok, myslím, že by jich mohlo být víc…" uvedl.

Dodal, že migrační a azylová politika se musí konečně vyřešit. "Tím řešením současného nebo i příštího šéfa Komise ale není ukazovat prstem na Česko a říkat „vy neděláte svoji práci“. Tak já nejednám," tvrdí.

Poukázal také na to, jak nízký počet lidí u nás důvěřuje EU. Podle průzkumů považuje členství za dobrou věc jen 34 % Čechů, to je nejnižší číslo v EU a dvakrát nižší než ve Finsku.

Podle Stubba to má souvislost s bezpečností. "Finsko na rozdíl od Česka bohužel není členem NATO. Finsko má obranu založenou na evropské bezpečnosti. Důvěra v EU souvisí i s komunikací. Občas politici na Unii rádi svalují vinu za neúspěchy. Co se povede, to je moje zásluha, a co ne, za to může Brusel. Když tohle hrajete příliš dlouho, lidé začnou důvěru ztrácet," vysvětlil.