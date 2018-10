"Romské organizace parazitují na chudých." Šéfkuchař od Jílkové promluvil: Do pořadu přijel s ochrankou, vyhrožovali mu

"Když mě oslovila produkce pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou, okamžitě jsem pozvání přijal. Přišlo mi důležité oslovit širokou veřejnost a sdělit jim své poznatky které jsem nasbíral během kampaně do senátních voleb. Tématem byly prezidentovy výroky o romské minoritě. Já jsem chtěl zmínit ale také nelegální zaměstnávání a dluhové pasti, do kterých se sociálně slabé osoby dostávají. Pouhým potvrzením účasti v pořadu se ozvalo několik Romů z převážně romských organizací, kteří mi vyhrožovali, a zakazovali účast v pořadu," uvedl.

"Do pořadu jsem šel tak, jako tak, ale s ochrankou, která mě doprovázela během cesty z Brna do Prahy, i zpět. Tam se mi během vysílání podařilo sdělit, že RDS už oslovila Hrad, a požádala o osobní setkání s prezidentem Zemanem a řešení důležitých romských otázek. To mělo za následek, že Romové, kteří organizovali demonstraci proti prezidentovi, začali zvažovat její zrušení. Toto považuji za obrovský posun v romské otázce a v záležitosti posledních týdnů," dodal.

"Chtěl bych zároveň také říci, že organizace, jako je Romea by měli začít fungovat a ne jen zneužívat romskou populaci ke svému provozu. Nevidím žádné konkrétní výsledky, kromě pár článků a videí, které lidem vůbec nepomáhají a širokou romskou veřejnost vůbec neoslovi. Takových organizací a institucí, co parazitují na chudých lidech, je spousta. Vyzývám tímto všechny, aby nedemonstrovali, přestali posílat fotografie sebe, jak pracují, a raději své odhodlání prokázali poctivou prací. Je to jediná cesta ke zlepšení," podotkl.