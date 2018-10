Velká komplikace pro Prahu: Volby na magistrát někdo napadl u soudu

— Autor: ČTK

Pražský magistrát eviduje jeden podnět k soudu na neplatnost voleb do městského zastupitelstva. Další podněty hlásí v městských částech, sdělil mluvčí Prahy Vít Hofman a zástupci radnic městských částí. Lhůta pro podání podnětů k Městskému soudu v Praze skončila v pátek. Pokud by nikdo podnět nepodal, musela by primátorka do 15 dnů od konce lhůty pro podání svolat ustavující zastupitelstvo. Takto se lhůta odkládá do doby, než soud o podnětu rozhodne.