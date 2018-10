Politici se přidali k rektorům. Budou bojkotovat oslavy 28. října

Merkelová přijede v pátek do Prahy, sejde se s Babišem

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík ČTK napsal, že pozvánku na Pražský hrad nedostal. "Beru to jako vyhodnocení rozdílných politických názorů. Vzhledem k tomu, jak se Hrad chová a jakou politiku provádí, je to vlastně čest," uvedl Gazdík. Dodal, že 100. výročí vzniku Československa by si ale nejen v otázce pozvánek zasloužilo od prezidenta noblesu, nadhled a státnickou moudrost.

Jeho stranický kolega a předseda poslaneckého klubu Jan Farský na twitteru uvedl, že i když pozvánku v pátek dostal, na Hrad ani letos nevyrazí. "Takovou oslavu si naše republika nezaslouží. 100 let republiky oslavíme raději s rodinou návštěvou výstavy Paměť národa na Letné, výstavy Pošli to dál a snad vyjde i vojenská přehlídka na Evropské," uvedl.

Pozvánku na Hrad nedostali podle mluvčí TOP 09 Lenky Brandtové také předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil nebo předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, kteří Zemana často kritizují. Zemanovu protikandidátovi z první přímé prezidentské volby a poslanci Karlu Schwarzenbergovi přišla pozvánka na slavnostní recepci ve Španělském sále, která bude následovat po předávání vyznamenání, řekla ČTK mluvčí.

Na Hrad byli pozváni i senátoři včetně Štěcha. Mluvčí horní komory Eva Davidová ČTK řekla, že podle dohody s protokolem Hradu měly pozvánky obdržet jen senátoři, kteří byli zvoleni do funkce v době odeslání pozvánek. Na Hrad by tak neměli zamířit senátoři zvolení v říjnových volbách. Podle Davidové je důvodem patrně stále trvající lhůta, během které mohou být tyto volby zpochybněny. Štěch pozvánku dostal v pátek. "Pan předseda vzhledem k tomu, že je to 100. výročí, na Hrad samozřejmě půjde i se svou chotí," řekla. Vztahy Zemana a Štěcha jsou v poslední době napjaté.

Také předseda Pirátů Ivan Bartoš plánuje ve Vladislavském sále svoji účast. "Jedná se o oficiální státní akt," zdůvodnil.

Z rektorů pozvání nehodlá přijmout třeba rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) Karel Melzoch a rektor JAMU Petr Oslzlý.

"Už je poněkud nudné každý rok reagovat na tyto trapné truc akce. Veřejnost to už jen obtěžuje. Každý si vystavuje sám svoji vizitku," sdělil Ovčáček ČTK. Do Vladislavského sálu, kde bude Zeman udělovat vyznamenání, byly podle něj pozvány řádově stovky hostů, do Španělského sálu řádově tisíce.