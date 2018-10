O růstu minimální mzdy se rozhodne už v listopadu

Maláčová po více než dvouhodinové koaliční schůzce uvedla, že se jednání o minimální mzdě pohnula o velký kus, byť oba partneři setrvali na svém. "Bude potřeba ještě jedno jednání za účasti sociálních partnerů, ale mám z té debaty dobrý pocit," konstatovala. Schillerová dodala, že čas sice kabinet tlačí, ale nijak dramaticky. Považuje za důležité, aby kabinet naslouchal všem názorům. "Rozhodnutí bude mít dopad nejen na těch 150.000 zaměstnanců, kteří minimální mzdu pobírají," řekla.

Obě varianty lišící se o 200 korun podle Maláčové nemají po přepočtení všech jejich důsledků tak zásadně odlišné dopady, aby měl výsledek být příčinou zásadních rozporů. Schillerová připomněla, že ANO trvá na 1000 korunách, aby byl zachován poměr růstu minimální a průměrné mzdy. "Už více než šest let roste minimální mzda víc než průměrná, chceme to srovnat," uvedla. Procentní nárůst průměrné mzdy odpovídá zhruba osmi procentům, což je u minimální mzdy přibližně 1000 Kč.

Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší odborová centrála v zemi požadovala růst o 1500 korun. Zpočátku to prosazovali i sociální demokraté. Před nedávnem ustoupili a jako kompromis navrhla Maláčová 1200 korun. S tisícikorunou by se spokojila i Asociace samostatných odborů jako menší centrála. Zaměstnavatelé by zvedli nejnižší výdělek o 800 korun.

Minimální mzdu pobírá asi 150.000 lidí. S navýšením nejnižšího výdělku se zvedá i zaručená mzda. Podle složitosti práce a kvalifikace by se podle návrhu ČSSD upravila o 1200 až 2400 korun, podle ANO o 1000 až 2000 korun. Zaručená mzda se vyplácí v osmi stupních. Nejnižší se rovná minimální mzdě a nejvyšší jejímu dvojnásobku - nyní tedy 24.400 korun. Od ledna by podle představ ČSSD odpovídal 26.800 korunám, podle představ ANO pak 26.400 korunám.

Ministerstvo uvedlo, že přidání o 1500 korun by veřejné rozpočty příští rok stálo miliardu navíc. Stát by ale také vybral víc o 1,24 miliardy na sociálním pojištění a o 530 milionů na zdravotním pojištění. Firmy by na nařízené navýšení o 1500 korun vydaly o 4,3 miliardy víc, při nižším růstu minimální mzdy by to bylo méně.