Smrt dalšího českého vojáka: Šlechtová by nejraději některým lidem zavřela ústa. Přišly i další tvrdé reakce

„Je mi velmi líto úmrtí našeho dalšího vojáka v Afganistanu. Upřimnou soustrast rodině a přátelům. Některým by se měla zavřít kompletně ústa, aby mlčeli a neohrožovali tak naši bezpečnost,“ vzkázala na sociálních sítích někdejší ministryně obrany Karla Šlechtová.

O tom, jak nebezpečný může být únik informací, mluvila už dříve – poté, co se minulý týden na veřejnost dostala informace o tom, že čeští vojáci zabili spolupachatele útoku na tři Čechy v Afghánistánu.

„Prověřit únik informací je jistě s odstupem několika týdnů! na místě. Je třeba se nicméně zaměřit: jak se dostala před pár dny neveřejná informace do médií, do kterých a který redaktor o nich psal hned na začátku. Ať už tak či onak, někdo s prověrkou či bez ale s info, nese vinu,“ napsala na twitteru Šlechtová před týdnem.

Podle některých politiků jsou čeští vojáci hrdinové. „Naši vojáci jsou hrdinové, vlastenci, boj se zlem v podobě mezinárodního terorismu musíme vést společně se spojenci dál. Čest památce zemřelého vojáka! Český voják zemřel při útoku v afghánském Herátu, dva byli zraněni,“ uvedl lidovecký poslanec Marek Výborný.

„Upřímnou soustrast rodině českého vojáka, který dnes přišel o život při útoku v Afghánistánu. Přeji brzké uzdravení jeho zraněným kolegům. Velký obdiv a dík našim vojákům, kteří v cizině bojují za bezpečnost naší země,“ uvedl na twitteru předseda ČSSD Jan Hamáček.

V Afghánistánu padl další český voják v boji proti terorismu. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Mám velkou úctu ke všem vojákům, kteří denně nasazují své životy za naše bezpečí. Zaslouží si naší plnou podporu! — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) 23. října 2018

„Myslím na naše vojáky v Afghánistánu. Na ty, kdo se stali obětí posledního útoku na základně Shindand, na všechny zraněné. Myslím na jejich nejbližší. Respekt, solidarita, i nejvyšší uznání. Přinášíte našemu životu ve svobodě pečeť nejvyšší oběti,“ poznamenal nově zvolený senátor Pavel Fischer.

„Čest památce rotného T.P. Zraněným vojákům přeji brzké uzdravení,“ vzkázal předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Přidal se i jeho stranický kolega Marek Ženíšek. „Upřímnou soustrast rodině vojáka, který dnes přišel o život v Afghánistánu. Padl tam za nás všechny, abychom my tady mohli žít v bezpečí,“ uvedl na facebooku místopředseda TOP 09.

Podle dalších ale nemají čeští vojáci v Afghánistánu vůbec být. „Je mi líto dalšího zmařeného života českého vojáka v Afghánistánu, je mi líto jeho rodiny. Naši vojáci tam bojují s islamisty a s Afghánci, kteří tam cizí vojáky nechtějí. Myslím, že je to v Afghánistánu marná válka, že jim tam nejde zvenčí zařídit sekulární vládu ani demokratické volby. Podle mě by USA a jejich spojenci udělali líp, kdyby se stáhli a jen bránili expanzi islamismu do naší civilizace. Normálním Afgháncům přeju, aby se se zlem v podobě Tálibánu dokázali po svém vypořádat,“ uvedl na sociálních sítích někdejší předseda Svobodných Petr Mach.

„Upřímnou soustrast pozůstalým. Je to však smutná daň za vojenský hazard v zemi, kde čeští vojáci nemají co dělat,“ napsal předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas.