ČSSD na odstřel? Poprvé by se nedostala do Sněmovny, ukazuje průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz

Hnutí ANO by vyhrálo volby do Sněmovny, druhá je ODS, TOP 09 před KDU-ČSL. ČSSD mimo Sněmovnu. Ukazuje to aktuální průzkum agentury SANEP.