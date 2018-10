Okamurova poslankyně se naštvala: Žádá odvolání ředitele, který zahrabal Zemanův portrét do kompostu

„Distancuji se od názoru a vyjádření ředitele teplického gymnázia. Jsem přesvědčena o tom, že je naprosto nevhodné, aby se tímto způsobem prezentoval ředitel školy, ať je jeho osobní názor na prezidenta ČR jakýkoliv,“ postěžovala si poslankyně SPD.

Bergman, na sociálních sítích uvedl, že už před čtyřmi roky nechal ve škole sundat obrazy prezidenta Miloše Zemana. Šlo o reakci na incident, kdy hlava státu mluvila v Českém rozhlasu vulgárně na adresu ruské skupiny Pussy Riot. Tehdy je nechal uložit do školního skladu.

Po dalším podobném výstupu v Rozhlase, kde Zeman mluvil o ekonomických zm*dech, prý nařídil školníkovi, aby tyto obrazy zahrabal do kompostu.

Podle Hyťhové by měly být z chování ředitele vyvozeny jasné závěry. „Považuji to za profesní selhání a špatný vzor žákům. Takový člověk nemá na pozici ředitele absolutně co dělat. Tuto kauzu řešíme v rámci Ústeckého kraje,“ dodala poslankyně.

Sám Zdeněk Bergman prý zatím žádný tlak ze strany zřizovatele nezaznamenal. „Vůbec nikdo se na mě neobrátil. Zatím jsem ze strany Ústeckého kraje nezaznamenal žádnou reakci,“ uvedl pro Hlídacího psa. Poukázal ale na to, že kraj je zřizovatelem školy a že se jej tak zastupitelstvo může pokusit dovolat.

V čele Ústeckého kraje stojí komunistický hejtman Oldřich Bubeníček. Ten po volbách v roce 2016 uzavřel koalici s ČSSD a koalicí SPD–SPO. Náměstkem pro oblast školství je Petr Šmíd právě z koalice SPD-SPO.

Tereza Hyťhová (SPD) by ráda potrestala ředitele teplického gymnázia. A Foldyna ji v tom podporuje | foto: Facebook

Nápad Hyťhové už na facebooku nepřímo podpořil místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, který dal příspěvku poslankyně „lajk“. Foldyna zároveň působí jako náměstek ústeckého hejtmana.

Nápad poslankyně naopak odsoudil známý historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů.„Soudružka ze Strany přímé demokracie (SPD) řeší případ. Dýchnula na mne normalizace. Teď už jen zase uzákonit hanobení hlavy státu,“ uvedl Blažek na sociálních sítích.