V ČSSD je dál zle: Mocenský zápas, štvanice, hon na kritiky. Hašek a Zimola se naštvali, své straně to pořádně vytmavili

Jiří Zimola se k víkendovému zasedání v Hradci. „Dnes je to na rok přesně od drtivé porážky ČSSD ve volbách do PSP. Reflexe? Smutné výročí namísto otevřené debaty o příčinách a o budoucnosti přineslo včera na jednání ÚVV dehonestaci a hon na ty, kteří se pokouší pojmenovávat věci pravými jmény, přicházejí s programovými náměty a návrhy na celostátní i komunální úrovni, s podněty na významné změny ve vnitřním chodu ČSSD - přeregistrace, nové stanovy, větší zapojení celé členské základny do významných personálních a politických rozhodnutí, posílení činnosti odborných komisí atd.,“ postěžoval si na sociálních sítích.

Dosavadní širší vedení ČSSD podle něj propáslo další šanci ukázat jinou, novou a pozitivní tvář směrem k voličům i celé členské základně. „Jsem smutný z toho, že nadále pokračuje sobotkovské “sjednocování” a štvanice na lidi s vlastním názorem, a to za vydatné pomoci vybraných médií a aktivní spoluúčasti těch bývalých či současných představitelů, kteří spoludirigovali sešup ČSSD v posledních 4 letech až k samotné hranici volitelnosti. To si sociální demokracie ani tisíce řadových sociálních demokratů opravdu nezaslouží...“ dodal zklamaný Zimola.

Svého kolegu z platformy Zachraňme ČSSD podpořil i někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Hon na neformální diskusní platformu Zachraňme ČSSD v mnohém připomíná konec roku 2013 v ČSSD. Tehdy to dirigovala Bison&Rose. I dnes se zapojila Česká televize, a to diskusí o platformě,ovšem v roce výročí Mnichova to bylo “o nás bez nás”. Podívejte se prosím, koho zajímá realita a ne virtuální realita, na fcb profil platformy. Najdete tam výstupy od začátku roku, ankety, informace z našich setkání . Potom posuďte, kdo “škodí” ČSSD,“ vyzval Hašek.

Později se k problému ještě vrátil. „Čtyři dny čtu a poslouchám, že je platforma Zachraňme ČSSD údajně platformou jednoho člověka, nepřekládá žádnou programovou alternativu a je pouze nástrojem mocenského zápasu. Všem, kdo tyto bludy šíří, doporučuji - přestaňte prosím osočovat a urážet stovky řadových sociálních demokratů, kteří se ve Vašich očích proviňují tím, že mají vlastní názor a svobodně diskutují,“ žádá své spolustraníky Hašek.

Vyzval také k ukončení „nesmyslné štvanice“. „Seznamte se se skutečnými závěry a podněty platformy v oblasti programu i změn vnitřního života ČSSD. Použijte tyto výstupy v zájmu ČSSD pro její budoucnost. Dal jsem si tu práci a našel klíčové výstupy diskusní Platformy Zachraňme ČSSD ( leden-říjen 2018 )... aneb fakt škodíme ČSSD ???“ napsal ve svém příspěvku na facebooku. Pod svůj status také přidal zmínění závěry platformy za poslední měsíce.

Svůj příspěvek ukončil parafrází slov Mahátma Ghándího: „Nejdřív Tě budou ignorovat. Pak se Ti budou smát. Potom s Tebou budou bojovat. Pak je porazíš. Vyhrát musí ČSSD.“