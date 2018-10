Pošpinil Česko? Problém není Vondráčkova cesta do Ruska. Opozice chce odpověď na jinou otázku

Zaorálek vznesl po dalším útoku radikální požadavek: ČR i NATO by měly zvažovat odchod z Afghánistánu

"Nejde o to, že jel (Vondráček) do Ruska, ale že vznikají pochybnosti o tom, s kým jednal a jakým způsobem diskutoval. Je možné to ve Sněmovně vyjasnit," řekl předseda ODS Petr Fiala.

Pirátský poslanec Jan Lipavský označil Vondráčkovu cestu za pošpinění pověsti Česka ve světě. Podle něj Sněmovna neměla předem podrobné informace o cestě a poslanci tak nevědí, s kým Vondráček jednal. Piráti budou chtít vědět, s kým se předseda Sněmovny v Rusku setkal, proč nedebatoval s tamní opozicí a proč ho neprovázeli novináři, kteří by mohli o obsahu cesty informovat.

"Je důležité, abychom se dozvěděli, s kým jednal a jaká témata řešil," řekl o Vondráčkové cestě předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle něj je nutné zjistit, zda předseda Sněmovny nediskutoval například o výstavbě jaderného bloku, který chce Česko vybudovat a o zakázku mají zájem i ruské firmy. Bartošek také kritizoval to, že Vondráček v Rusku jednal s lidmi, kteří jsou na evropském sankčním seznamu, podle něj by se taková jednání měla konat jedině na neutrální půdě.

Také místopředseda STAN Vít Rakušan kritizoval Vondráčkovo setkání s lidmi ze sankčního seznamu. "Pokud má Česká republika o sobě nějakou představu tvoření mostu mezi východem a západem, tak pokud máme otvírat dialog, ten se nevede se shrbenými zády," řekl. Podle něj je nutné, aby Češi při jednání s ruskými představiteli mluvili o anexi Krymu, ruské roli v konfliktu na Ukrajině nebo o kauze novičok. "Pokud to nečiníme, žádný dialog nevedeme, nejsme žádným mostem, ale jen tím, kdo se znevěrohodňuje v očích našich spojenců," řekl.

TOP 09 se schůzkami Vondráčka s lidmi ze sankčního seznamu nesouhlasí, podle ní poškozují pověst ČR. Strana bude chtít znát přesný obsah Vondráčkovy cesty do Ruska. "Chtěli bychom, aby předseda Sněmovny nejen uvedl, s kým jednal a s jakými výsledky, ale i to, zda otevřel otázky jako anexe Krymu, válka na východě Ukrajiny, otázku roku 1968," řekla poslankyně Helena Langšádlová.

Jednání o Vondráčkově cestě ve Sněmovně podpoří i vládní ČSSD, podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) bylo nevhodné přinejmenším aranžmá cesty. K debatě je připraveno i hnutí ANO.

Naopak komunisté o Vondráčkově cestě do Ruska na plénu Sněmovny jednat nechtějí. Předseda jejich poslaneckého klubu Pavel Kováčik řekl, že strana nebude podporovat, aby Vondráček vysvětloval, s kým v Rusku jednal. Hnutí SPD se hlasování zdrží. Jeho předseda Tomio Okamura uvedl, že je připraven k věcné debatě, obává se ale, že se jednání změní v politickou hádku.

Vondráček byl kritizován zejména kvůli svým schůzkám s předsedy obou ruských parlamentních komor Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou. EU oba zařadila na sankční seznam kvůli ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym.