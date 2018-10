Nezařazený Pavel Fischer jako Chytrá horákyně?

Zaorálek vznesl po dalším útoku radikální požadavek: ČR i NATO by měly zvažovat odchod z Afghánistánu

Poslanec a bývalý diplomat Fischer, zdá se, uposlechl svůj vnitřní hlas, který mu poradil vskutku originálně. Při své prezentaci v Jičínském salónku horní komory parlamentu, kde toto své rozhodnutí krátce po 14. hodině oznámil, působil vyrovnaně. Začal přesně, jeho gesta byla střídmá, vážil doslova každé slovo - na sobě dobře padnoucí modrý oblek, košili s manžetami a světle červenou kravatu. Těm několik málo novinářů, kteří vážili k tomuto jeho rozhodnutí cestu, nabídl skromně: vodu s citrónem.

Sám ještě ani neví, kde bude v Senátu sedět. O jeho přítomnosti na tiskové konferenci nevěděla příliš ani senátní recepční, která si ji pletla s prezentací ODS. Není koneckonců vlastně ani divu, senátorský slib ještě Pavel Fischer nesložil, stane se tak až v polovině listopadu, takže po formální stránce není ničím, ani nikým vázán. Ve slibu, který má stejné znění jako ten poslanecký, se praví, že slibuje věrnost České republice, že bude zachovávat Ústavu a zákony, a svůj mandát bude vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. K tomu žádný klub nepotřebuje.

Senátní kluby, které v těchto dnech vábí do svých řad nové senátory, budou muset s Pavlem Fischerem jednat samostatně každý zvlášť – jako tomu bylo dosud. I když byl v posledních dnech viděn senátor Fischer například na evropské konferenci KDU-ČSL, sám si možná ještě pamatuje, že právě lidovci s jeho podporou do prezidentské volby váhali trochu déle, než bývá obvyklé. Za jeho rozhodnutím ale patrně není, u tohoto praktikujícího katolíka, žádná zahořklost. Hledat za ním třeba nějaké náhlé zjevení, jehož hlasu vyslyšel, by patrně bylo rovněž laciné.

Pavel Fischer se narodil 26. srpna 1965 ve znamení Panny, jeho živlem je Země a vládne mu Merkur. To je dobrá astrologická kombinace, aby tento senátor postoupil z nezařazenosti, o níž mluvil, ke skutečné nezávislosti. V horoskopu čínském je ovšem hadem, který se v lidovecké politice netěšil nikdy dobré pověsti. Ve Starém zákoně je to ale trochu jinak. Rozhodnutí senátora Fischera chápejme proto jako výsledek rozvahy, nikoliv vnuknutí – jeho cílem totiž stále zůstává meta nejvyšší. Totiž nová prezidentská kandidatura, který může přijít i dříve, než za oněch regulérních pět let.

Senátor Fischer je v překladu z němčiny Rybář. K tomu, aby se senátor Fischer stal oním pověstným „rybářem lidí“, musí umět nejen dobře kázat, ale i dokázat sloučit trpělivost s nadějí. Nikde v evangeliu ale nestojí, že bible je příručkou úspěšného rybolovu. Nicméně, i když si svým úlovkem nemůže být žádný rybář nikdy jistý, správný rybář vždy doufá v dobrý úlovek. Pavel Fischer svým rozhodnutím nemusí být v Senátu jenom Chytrou horákyní...