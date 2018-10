Sněmovna podusí Vondráčka kvůli Rusku. Poslanci změnili program schůze

— Autor: ČTK

O cestě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) do Ruska by poslanci měli debatovat ve středu potom, co v prvním čtení projednají vládní návrh státního rozpočtu pro příští rok. V pátek ráno si dolní komora připomene 100. výročí založení samostatného československého státu. Ve středu příštího týdne pak budou poslanci hlasovat o tom, zda vydají Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání, nebo ne. Poslanci o tom rozhodli dnes při jednání o změnách programu schůze.